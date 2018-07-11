Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта

Новости Беларуси. Дом в 3-м Железнодорожном переулке с тремя секциями в 9, 12 и 15 этажей. Первые из них построили в 2014, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тогда и начались проблемы. Трещины появились на фасаде девятиэтажки, а в подвале начала скапливаться вода. Собственник не раз обращался и к заказчику, и даже в прокуратуру, но пока безрезультатно.

К слову, подрядчик – частная компания из России. Сейчас она в состоянии банкротства, поэтому и ликвидировать дефекты некому. Рядом завершается строительство последней третьей очереди. Кстати, сейчас за эту работу взялись наши строители.

Анатолий Шемякин, председатель товарищества «Малая Грушевка»:

Вероятнее всего, здесь вопрос с ошибкой в проектировании. Что касается трещин, то вероятнее всего они пошли в результате подтопления подвала. Дом дает усадку, которая идет более быстрыми темпами, чем должно быть естественным образом.