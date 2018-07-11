Прямой эфир

Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта

11 июля 2018 20:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дом в 3-м Железнодорожном переулке с тремя секциями в 9, 12 и 15 этажей. Первые из них построили в 2014, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта-1

Тогда и начались проблемы. Трещины появились на фасаде девятиэтажки, а в подвале начала скапливаться вода. Собственник не раз обращался и к заказчику, и даже в прокуратуру, но пока безрезультатно.

Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта-4

К слову, подрядчик – частная компания из России. Сейчас она в состоянии банкротства, поэтому и ликвидировать дефекты некому. Рядом завершается строительство  последней третьей очереди. Кстати, сейчас за эту работу взялись наши строители.

Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта-7

Анатолий Шемякин, председатель товарищества «Малая Грушевка»:
Вероятнее всего, здесь вопрос с ошибкой в проектировании. Что касается трещин, то вероятнее всего они пошли в результате подтопления подвала. Дом дает усадку, которая идет более быстрыми темпами, чем должно быть естественным образом.

Топит подвал и трескается фасад: построенная пару лет назад многоэтажка в Грушевке уже требует ремонта-10

Ирина Лецко, начальник отдела реконструкции и строительства ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Как заказчик мы от обязательств не отказываемся. Будет устранено привлеченной организацией.

# Коммунальное хозяйство # общество # Анатолий Шемякин # Ирина Лецко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД
11 июля 2018 20:06

20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД

Что было: Скучные французы в финале/ Авиаремонтному заводу быть/ Роналду рвет инет
11 июля 2018 18:15

Что было: Скучные французы в финале/ Авиаремонтному заводу быть/ Роналду рвет инет

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу
11 июля 2018 17:24

Ирония судьбы: жители деревни в Лидском районе, имея водопровод, вынуждены ходить с ведрами к колодцу