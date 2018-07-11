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«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее

11 июля 2018 21:27
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Новости Беларуси. Он был человеком, беззаветно любящим землю от рождения и до последнего вздоха. Аграрий по образованию, поднимался по карьерной лестнице от труженика села до крупного политического деятеля, а вместе с тем прошел и путь к суверенитету целой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-1

Николай Дементей:
Находясь на сессии Верховного Совета Союза ССР, Ельцин говорит: «Вот есть у меня один документик, шпаргалка такая», – шутя, говорит: «Я хотел бы дать почитать, как вы к этому относитесь». И вот он дал. Там, на двух листах, вот этот момент, который медленно, но верно преобразился в то, что подписали в Беловежской пуще.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-4

Непосредственно под его руководством 27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о суверенитете Белорусской ССР. И в переломный момент Николай Иванович взял ответственность на себя. Он, не смотря на высокие должности в трудовой книжке, всегда помнил, кто он и откуда. Николай Дементей говорил с народом на одном языке, пусть иногда и неправильными с филологической точки зрения фразами, умел обозначить цель и повести к ней за собою.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-7

Владимир Кулаков, председатель Витебского областного исполнительного комитета (1984–1994):
Когда работал директором совхоза, впервые познакомился с ним. Это был такой, знаете… Приехал человек с республики, интересовался развитием хозяйства. Он доступный был в разговоре. Вы знаете, это очень важно. У него было такой характер, что он как-то не подавлял человека, с которым беседует, не смотря на огромную должность и огромную власть. Он старался разговор вести, как будто мы на равных.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-10

Николай Дементей так и остался в памяти многих «человеком от народа» больше, чем амбициозным политиком. Даже в самых жарких парламентских спорах, как и подобает патриоту и грамотному руководителю, всегда стремился принять сторону, выигрышную для простых людей, не для себя. В интервью нашему телеканалу восемь лет назад Николай Иванович признался: решение о развитии Беларуси как президентской республики родилось в жарких дебатах.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-13

Николай Дементей:
Нужно избрать такого человека, который бы, если он согласится, навел порядок. Если совещаться начнут – долго будет решаться вопрос. Если человек один принимает решение, в конце он может выслушать всех. Но принять решение, смелое и решительное решение, – отдельный волевой человек нужен был. Таким оказался Президент ныне существующий. Это энергичный, волевой, не боящийся принимать самые на первых порах непредвиденные решения.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-16

Спустя пять лет после переломного 1991 года Николай Иванович Дементей был избран в Совет Республики тогда уже суверенной Беларуси. А после ухода из большой политики вернулся к истокам и первой профессии – агронома.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-19

Николай Дементей:
Сегодня на первое место встала (после объема производства) эффективность.

«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее-22

В последние годы жизни он не давал интервью, все свободное время проводил на даче, став заядлым огородником и пасечником, жил один. Привычки прежней политической жизни он оставил в прошлом, кроме, разве что одной. Его утро непременно начиналось с выпуска новостей о жизни той страны, которая родилась на его глазах.

Николай Дементей прожил 88 лет.

# Некролог # общество # дементе # Фотофакт

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