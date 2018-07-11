«Он не подавлял человека, с которым беседует, несмотря на огромную должность и огромную власть»: современники о Николае Дементее

Новости Беларуси. Он был человеком, беззаветно любящим землю от рождения и до последнего вздоха. Аграрий по образованию, поднимался по карьерной лестнице от труженика села до крупного политического деятеля, а вместе с тем прошел и путь к суверенитету целой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Дементей:

Находясь на сессии Верховного Совета Союза ССР, Ельцин говорит: «Вот есть у меня один документик, шпаргалка такая», – шутя, говорит: «Я хотел бы дать почитать, как вы к этому относитесь». И вот он дал. Там, на двух листах, вот этот момент, который медленно, но верно преобразился в то, что подписали в Беловежской пуще.

Непосредственно под его руководством 27 июля 1990 года Верховный Совет принял Декларацию о суверенитете Белорусской ССР. И в переломный момент Николай Иванович взял ответственность на себя. Он, не смотря на высокие должности в трудовой книжке, всегда помнил, кто он и откуда. Николай Дементей говорил с народом на одном языке, пусть иногда и неправильными с филологической точки зрения фразами, умел обозначить цель и повести к ней за собою.

Владимир Кулаков, председатель Витебского областного исполнительного комитета (1984–1994):

Когда работал директором совхоза, впервые познакомился с ним. Это был такой, знаете… Приехал человек с республики, интересовался развитием хозяйства. Он доступный был в разговоре. Вы знаете, это очень важно. У него было такой характер, что он как-то не подавлял человека, с которым беседует, не смотря на огромную должность и огромную власть. Он старался разговор вести, как будто мы на равных.

Николай Дементей так и остался в памяти многих «человеком от народа» больше, чем амбициозным политиком. Даже в самых жарких парламентских спорах, как и подобает патриоту и грамотному руководителю, всегда стремился принять сторону, выигрышную для простых людей, не для себя. В интервью нашему телеканалу восемь лет назад Николай Иванович признался: решение о развитии Беларуси как президентской республики родилось в жарких дебатах.

Николай Дементей:

Нужно избрать такого человека, который бы, если он согласится, навел порядок. Если совещаться начнут – долго будет решаться вопрос. Если человек один принимает решение, в конце он может выслушать всех. Но принять решение, смелое и решительное решение, – отдельный волевой человек нужен был. Таким оказался Президент ныне существующий. Это энергичный, волевой, не боящийся принимать самые на первых порах непредвиденные решения.

Спустя пять лет после переломного 1991 года Николай Иванович Дементей был избран в Совет Республики тогда уже суверенной Беларуси. А после ухода из большой политики вернулся к истокам и первой профессии – агронома.

Николай Дементей:

Сегодня на первое место встала (после объема производства) эффективность.