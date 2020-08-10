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Олег Гайдукевич: вывести решение политических вопросов на улицы и площади. Вот это – недопустимо

10 августа 2020 14:30
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Новости Беларуси. Более трёх тысяч задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. Так закончилась ночь после объявления предварительных итогов голосования на выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Олег Гайдукевич: вывести решение политических вопросов на улицы и площади. Вот это – недопустимо-1

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Столкновения с силовиками прошли во многих городах. Известно, что они готовились задолго до завершения дня голосования. 

Олег Гайдукевич: вывести решение политических вопросов на улицы и площади. Вот это – недопустимо-4

Олег Гайдукевич, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Они ставили одну цель вчера – создать иллюзию большинства. Но дело даже не в этом, а вывести решение политических вопросов, которые должны решаться на избирательных участках, вывести ее решать на улицах и площадях. Вот это – недопустимо ни в одной стране мира.

# Выборы в Беларуси # общество # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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