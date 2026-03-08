Средний чек – 7 тыс. рублей. Как суровая зима сделала продажи белорусских шуб

Еще один зимний атрибут, который стоит покупать вне сезона – шубы. Не будем дискутировать о гуманности – на одно изделие уходит 30-40 шкурок норок – сосредоточимся на спросе. Раньше изделия из меха были еще и инвестицией. Как дела обстоят сейчас, решили разобраться в программе «Суровый взгляд».
Ирина Козырева, начальник управления по производству и реализации изделий из натурального меха Белкоопсоюза:
Снежная и очень красивая зима не могла не отразиться на наших продажах. Наши меховые изделия пользовались усиленным спросом. Продажи выросли ориентировочно раза в два. За эту зиму мы продали более 100 изделий.
Если раньше была больше модная европейская длина, то в этом году больше покупались изделия практически чуть ли не в пол. Потому что именно они показали себя как самые лучшие защитники от сильных морозов. И январь, и февраль – у нас очень активные продажи были, собственно говоря, и март от них не отстает. Я думаю, что это в преддверии 8 Марта. Все, кто еще не успел порадовать своих женщин, сделали свои покупки и, в общем-то, думаю, останутся довольны. В преддверии 8 Марта, конечно, мужчины, а так основной покупатель у нас – это женщины.
Самая дорогая у нас покупка – это была дизайнерская. Мы делаем, кроме классических изделий, еще дизайнерские, которые выпускаются в одном экземпляре, и больше мы их не повторяем. И она была около 13 тысяч рублей. Средний чек у нас очень комфортный – 7 тысяч. На среднее изделие классическое (без капюшона) это вполне приемлемая цена. Сейчас разработана и дальше разрабатывается линейка комбинированных изделий с шерстью, которая значительно расширяет сезон носки. И очень комфортно в них будете чувствовать и в марте, и даже в начале апреля.
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К сожалению, наши производственные мощности не позволяют делать больше, потому что это ручной труд, исключительно ручной труд. И поэтому максимально, что можем, мы выпускаем. И естественно, мы понимаем, что не хватало этих изделий, потому что не хватало именно мощностей наших, чтобы удовлетворить всех.
У нас есть конструкторская группа, художники-модельеры, художники-конструкторы очень грамотные, очень талантливые. В общем-то, побеждали неоднократно на международных конкурсах. Вообще вошли в десятку сильнейших работ мира по работе с мехом, а в этой десятке заняли четвертое место.
Этой профессии, в общем-то, нигде не учат, и это наша, можно сказать, боль. Мы готовы найти еще людей, готовы их обучать, чтобы все-таки эта профессия осталась, чтобы можно было радовать в дальнейшем и наших детей, и наших внуков хорошими, качественными изделиями. Потому что, к сожалению, профессия скорняка – основная профессия, которая работает с мехом, ее, в общем-то, практически нет.
Очень много покупателей за пределами Республики Беларусь. Большой интерес к нашему меху, именно к белорусскому, большой интерес к нашим изделиям. И вот даже наше посещение выставок – и в России мы были, в Нижнем Новгороде, и в Шанхае – показало, что интерес есть, изделия пользуются спросом, и были бы покупатели и там. Но опять же мы все упираемся в наши производственные мощности.
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