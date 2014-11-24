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Ящик для писем Деду Морозу установили в здании Главпочтамта в Минске

24 ноября 2014 10:45
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Новости Беларуси В здании Главпочтамта установили ящик для писем Деду Морозу. Отправлять весточки нашему главному зимнему волшебнику в Беловежскую Пущу уже стало доброй традицией. Правда, чтобы Дед Мороз получил письмо, необходимо правильно указать адрес получателя.

Сегодня отделения почтовой связи предоставляют и ряд других услуг. Например, можно заказать поздравление от Деда Мороза, выбрав понравившийся вариант оформления.

Это будет красочное письмо с добрыми пожеланиями, детская развивающая книжка-раскраска с наклейками и головоломками или символ 2015 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Новый год

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