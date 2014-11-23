Туалетный бизнес: как он связан с имиджем города и где в мире самые диковинные клозеты

Новости Беларуси. Здоровье и гигиена – это еще и бизнес. Например, сингапурский предприниматель Джек Сим так успешно зарабатывал деньги на ватерклозетах, что получил прозвище «Мистер Туалет». Именно он основал Всемирную туалетную организацию. А Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о провозглашении 19 ноября Всемирным днем туалета.

Организация Объединенных Наций провела исследование и выяснила, что у каждого третьего человека на Земле удобства, как говорится, во дворе. При этом недостаток санитарии и водоснабжения приносит экономические потери на 260 миллиардов долларов ежегодно.

«Каждый человек имеет право на туалет» – гласит девиз Всемирной туалетной организации. Реализует это право каждая страна по-своему. В Сингапуре, где и родилась та самая ВТО, туалетный прогресс дошел до того, что уборные оценивают как отели: максимум 5 звезд, а скоро появятся и шестизвездочные.

Наболевшая это проблема в Индии, где более 600 миллионов жителей не имеют доступа к туалетам, справляя нужду на улице и провоцируя рост инфекций.

В Голландии писсуары для посетителей без комплексов. В Париже самоочищающиеся туалеты проводят автоматическую дезинфекцию. Заботливые японские унитазы сделают анализы, измерят давление и вес, соответственно, до и после процедуры. Скоротать время в японских общественных туалетах можно и за компьютерными играми, а в лондонском зеркальном – разглядывая прохожих и надеясь, что зеркало одностороннее.

Аналогичный прием использовали и в минском ночном клубе. Прозрачное зеркало, правда, только в умывальной зоне, позволяет из мужского туалета наблюдать за пришедшими попудрить носик дамами. Те пока не жаловались.

Хотя туалет – давно не роскошь, а жизненная необходимость, встречаются настоящие произведения искусства. Создатели концептуальных унитазов черпают вдохновение в естественной потребности организма, белорусские Интернет-магазины предлагают альтернативу чтению газет, разрядив интимную обстановку с помощью мини-гольфа, а владельцы столичных заведений изгаляются в оригинальности.

Вот туалетная кабина в виде лифта, а здесь стены оклеены советскими газетами. Говорят, при желании их же можно использовать вместо туалетной бумаги в духе того времени. А в этом клубе будьте осторожны: отправляясь помыть ручки, вас могут встретить раковины с нецензурными жестами. Здесь же зеркало с рамкой для любителей туалетолуков.

Да что там фотосеты в туалетах. В США даже свадьбу в клозете сыграли. Платье невесты, нетрудно догадаться, было из туалетной бумаги.

А здесь всевозможные образцы фантазий на туалетную тему. Коллекцию владельцы самой крупной частной сети туалетов в Минске начали собирать 10 лет назад, тогда же и бизнес основали. Сейчас сеть насчитывает 11 платных уборных, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Татьяна Гракович, хозяйка сети платных туалетов:

Набрать сотрудников, следить, чтобы был порядок, чистота, запахи приятные. Все вложений требует. Кажется, этой проблемы нет, пока не захочется. Когда припрет, думаешь и бежишь, а их нет.

Выручают биотуалеты. Их закупают или берут в аренду на массовые мероприятия, стройплощадки, корпоративы за городом, киношные площадки. Образец эконом всего за 5 миллионов рублей – белорусская сборка. Но нет предела совершенству.

Алеся Булойчик, продавец магазина биотуалетов:

Класса люкс – это утепленные модули, унитазы из нержавайки, баки с подогревом, зеркала.

Существующие нормы диктуют: 1 унитаз на 500 человек. Онлайн-гид по Минску рекомендует всего несколько десятков общественных туалетов.

Частник удивляется: почему при явном дефиците власти умывают руки, игнорируя их предложение сгладить острую насущную проблему.

Алеся Булойчик, продавец магазина биотуалетов:

Неоднократно обращались в исполкомы с вопросом установки наших изделий в городе. У нас уже были выбраны конкретные места. Наши обращения исполком передает в нижестоящие инстанции. Все в подвешенном состоянии.

Нас переадресовали по тому же маршруту. Та самая нижестоящая инстанция «Горремавтодор», которая, в свою очередь, за всеми разъяснениями отправляет в специально созданное 9 лет назад предприятие «Малые архитектурные формы». Это, по сути, госмонополист на туалетном рынке столицы. На их балансе почти все минские уборные – без малого 8 десятков.

Вот, туалет на Ленина, открывшийся к чемпионату после ремонта. Востребован в основном туристами. Минчане по инерции продолжают забегать в соседний фаст-фуд-ресторан.

Лилия Петрович, кассир:

Очень много поступает благодарностей, говорят, что очень красиво, чисто, аккуратно. Люди очень довольны.

Людмила Юрьевна отвечает за содержание всех объектов. С такими общественными уборными как эта, действительно, и перед иностранными гостями в грязь лицом не ударишь. Даже пеленальные столики установили.

Время бесплатных общественных туалетов, которые можно было найти по запаху, считает, прошло.

Специалисты подсчитали: 5 тысяч рублей – всего треть от себестоимости каждого посещения.

Людмила Гриневич, заместитель директора унитарного предприятия «Малые архитектурные формы»:

Заходим в туалет: тепло, есть вода (горячая и холодная), людям выдаются средства соответствующие, обслуживающий персонал приезжает (электрики, сантехники), сидит консьерж. Все это надо оплачивать.

А это уникальный случай, когда бесплатный туалет еще не ликвидировали. Работает он на Филимонова круглосуточно. Основные посетители – жители соседних домов барачного типа, где удобств и вовсе нет.

Такие биомодули – спасение в экстренной ситуации. Посещаемость – до 100 человек в день. В тесноте, но в чистоте.

Стоимость 5 тысяч, может, и смущает, но когда решение деликатной проблемы не ждет, за ценой не постоишь.

Минчанин:

В таких местах, особенно где постоянно люди, надо везде ставить, решать эту проблему.

Посетители этой уборной биотуалетам могут лишь позавидовать. Но никуда не денешься – народная тропа не зарастает.

Минчанка:

Условия плохие. Один туалет, а рынок большой.

Если совсем невмоготу, можно напроситься и в туалет ближайшего магазина, кафе или административного здания. Правда, рассчитывать придется лишь на сострадание. Постановление о том, что в туалет заведения всех желающих пускать обязаны, Мингорисполком отменил.

Когда нужда приперла к стенке или к дереву (кому как сподручнее), на языке милиции это звучит по-другому и карается законом.

Михаил Силицкий, милиционер 4-й роты полка ППСМ Октябрьского РУВД Минска:

Данное правонарушение, то бишь исправление естественных надобностей в общественных местах, влечет от 1 до 8 базовых величин штрафа и до 15 суток ареста.

Большинство провинившихся под градусом. Чаще всего разбираться в деликатных инцидентах приходится летом. Милицейские патрули в основном относятся с пониманием. Но наглецам наказания не избежать.

Михаил Силицкий, милиционер 4-й роты полка ППСМ Октябрьского РУВД Минска:

Относишься к людям лояльно, если не начинают грубить. Даже если какой-нибудь из молодых людей наглец, то бишь студент, сообщается по месту работы или учебы.

Яна Шипко, корреспондент:

А сейчас провернем «мокрое» дело. Начинаем эксперимент.

Пьем чай.

Даже если условно все туалеты в этом здании закрыты на ремонт, у меня есть выход. И вот, когда наступает тот самый момент, когда пора «припудрить носик», в помощь – туалет карманный. Между прочим, унисекс: как для мужчин, так и для женщин. Рассчитан на 500 миллилитров жидкости. В качестве жидкости используем остатки чая. Засекаем три минуты. Наш чай превратился в гель с приятным ароматом.

Пригодится такая «ссобойка», бесспорно, в любой экстремальной ситуации. Правда, чтобы воспользоваться ей, например, в пробке, если окно вашего авто не тонированное, нужна определенная смелость.

А это центр Могилева. В ветреную погоду, да и не только, жители этот раритетный туалет обходят стороной. По их мнению, настоящее «очковтирательство», что такой объект до сих пор на карте областного центра.

Жители Могилева:

Все эти здания имеют свои собственные и, наверное, его можно было бы убрать. Особенно летом тут такой запах, что вообще.

По санитарным нормам, даже если туалет, как говорится, типа сортира, содержать его обязаны в чистоте.

Ирина Жевняк, заведующий отделом коммунальной гигиены Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Это не значит, что он должен быть грязным, что там не должно быть бумаги, что там не должен быть где-то умывальник в каком-то виде и рядом с ним мыло.

Ни о чем из вышеперечисленного на борисовском автовокзале, похоже, не слышали. Чистота поддерживается силами уборщицы. А вот мыло – в диковинку. Местные, да и все транзитные пассажиры вздохнут с большим облегчением, когда откроется новый автовокзал.

Жители Борисова:

200 тысяч населения, и стыдно для такого города иметь такой туалет.

Очень ужасные условия, запах плохой, но если очень сильно хочешь в туалет, можно сходить.

Нашей просьбе провести экскурсию до уборной в деревне удивляются. Что и говорить: комфорта хочется всем. Но к удобствам на улице здесь не привыкать. При грамотном использовании это еще и удобрения.

А вот такой кирпичный туалет – заслуга хозяина – мастера на все руки.

Валерий Ивашкевич, житель д. Высокие Ляды:

В деревнях у всех из досточек сделан. Я сделал кирпичный. Но все равно не городской.

Они скромно убегают от камеры, стесняясь своей такой нужной профессии. А за кадром шутят: работа в туалете – это вам не в булочной или парикмахерской. Никакие ароматизаторы не помогут, если клиент не чистоплотный.

А вот посещение паркового туалета – на совести отдыхающих. По мнению многих, зачем платить, когда, как говорится, куда ни глянь – туалет бесплатный.

Людмила Пинчук, кассир:

Минчане ходят, но большие приезжие, всем очень нравится.

Ольга Артимович, уборщица:

Генеральную уборку мы делаем постоянно. И по мере посещаемости всегда надо поддерживать чистоту.

А это уже парк Победы. И здесь мы стали свидетелями, как все неприятные моменты работы компенсируют вот такие теплые слова.

Минчанка:

Просто радует, мы отдыхаем. Мы не можем мимо пройти, чтобы не поздороваться с этим коллективом. Решили сказать спасибо большое Тамаре Степановне.

Степановна скоро обещала нарядить елку. Уют и в таких общественных местах еще никто не отменял.