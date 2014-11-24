Как заменить слово «должен» на «хочу»: три правила от психотерапевта

Красивое тело, скульптурные мышцы и восхищенные взгляды окружающих. Об этом мечтают если не все, то очень и очень многие. Парадокс в том, что мы совершенно точно знаем, как этого добиться. Но сделать первый шаг на пути к совершенству могут лишь единицы, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Оксана Белан, психотерапевт:

В нашей жизни очень много вещей, которые мы должны делать. Это долженствование. Это те вещи, которые мы делаем независимо от того, есть у нас желание или нет. И для этого мы используем свой волевой потенциал. Иметь стройную красивую фигуру, спортивное тело мы никому не должны. И поэтому слово «должна пойти в зал» для нас работать не будет. Желательно его заменить на «хочу».

Культ тела существовал во многих цивилизациях. Но вот каноны красоты значительно отличались от принятых сегодня.

Эталоном красивого тела у греков стала скульптура Афродиты. Эта красота выражалась в цифрах: рост – 164 см, окружность груди – 86 см, талии – 69 см, бедер – 93 см.

Оксана Белан, психотерапевт:

Слово «хочу» начинает работать на нас: «хочу я для себя», «хочу я того, о чем мечтаю, что является желанным». Здесь очень важно определиться с этим: чего я хочу на самом деле, каким я хочу видеть себя, представить себя. После того, как мы создадим желаемый образ достижения, можно подумать о тех эффектах, которые мы получим в последующем. Например, здоровье. Здоровье для большинства является ценностью. А тогда желание двигаться в этом направлении возрастает, потому что помимо красоты мы получаем еще и здоровье.

Сегодня каждый в состоянии выбрать для себя вид спорта, который будет идеально соответствовать и темпераменту, и, что немаловажно, состоянию здоровья. Пилатес, колонетика, аэробика или йога. Внимательно изучив направления современного фитнеса, вы обязательно отыщите тот вид нагрузок, который будет вам в радость.

Оксана Белан, психотерапевт:

И третий шаг – четко определить, когда и что вы начнете делать. Следуйте трем правилам.