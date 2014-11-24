Представители ОАЭ прибыли в Беларусь для ознакомления с опытом Беларуси в борьбе с торговлей людьми

Новости Беларуси. С передовым опытом Беларуси в борьбе с торговлей людьми на этой неделе познакомятся представители Объединенных Арабских Эмиратов. На курсах повышения квалификации стороны будут изучать международное и национальное законодательство, обсуждать пути решения данной проблемы и перспективы плодотворного сотрудничества. Это далеко не первый визит.

Эксперты из ОАЭ посещают нашу страну с 2008 года. За это время повысили свою квалификацию около 100 зарубежных специалистов.

Валид Мохамед А.М. Албани Альахмад, старший прокурор первого класса генеральной прокуратуры (ОАЭ):

Поскольку торговля людьми – это межнациональное преступление, которое в одной стране начинается, а в другой уже заканчивается, нам надо обмениваться информацией, опытом, чтобы совместно бороться с этой проблемой. И в будущем мы планируем обмениваться делегациями между нашими странами, проводить подобные курсы. Тем более что у нас с Беларусью очень близкие и тесные отношения. Мы приехали сюда, зная, что у вас хорошая подготовка, что в Беларуси эта проблема на строгом контроле и очень серьезно изучается.

Всего в специальном международном учебном центре на базе Академии МВД за 7 лет работы свой уровень подготовки повысили полторы тысячи специалистов. К учебному процессу активно привлекаются зарубежные коллеги, среди которых представители правоохранительных органов Великобритании, Италии, Франции и Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.