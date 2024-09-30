Почему не стоит заменять глюкозу на фруктозу? Объяснила врач

Фруктоза – это естественный моносахарид, который содержится в различных фруктах, ягодах и даже меде. Он является одним из основных видов простых сахаров, используемых для обеспечения организма энергией и поддержания обмена веществ.

Юлия Ермакова, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Все мы знаем, что фруктоза – сладкое вещество, которое содержится в грушах, яблоках. Но есть такие продукты, в которых мы можем не подозревать, что там содержится фруктоза, например, лук, чеснок, пшеница. Некоторые люди пытаются заменить продукты с глюкозой на фруктозу, чтобы снизить вес, уменьшить калораж. Но у любого вещества есть свой калораж. Заменять один продукт на другой нет смысла, так как фруктоза все равно является калорийным продуктом. Дефицит калорий будет соблюдаться, только когда человек получает определенные калории и тратит определенное количество калорий. Тут только есть разница в потреблении этого вещества.

Фруктоза – это важный источник энергии для клеток организма. Однако при избыточном употреблении фруктозы в пищу может возникнуть риск развития ожирения, сахарного диабета, а также других заболеваний.

Юлия Ермакова:

Фруктоза и фруктан являются таким углеводом, который усваивается около 5 %, то есть, в принципе, у всех есть большая непереносимость. Но в зависимости от продуктов, веществ и заболеваний человека может эта всасываемость быть еще меньше, может отсутствовать фермент, который переваривает эту фруктозу. Если вы съедите такое количество, которое организм может переварить, симптомов не будет возникать. Если у вас ферментов недостаточно для того количества, которое вы съели, тогда будут возникать неприятные ощущения.