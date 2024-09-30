Почему не стоит заменять глюкозу на фруктозу? Объяснила врач

Фруктоза – это естественный моносахарид, который содержится в различных фруктах, ягодах и даже меде. Он является одним из основных видов простых сахаров, используемых для обеспечения организма энергией и поддержания обмена веществ.
Фруктоза – это естественный моносахарид, который содержится в различных фруктах, ягодах и даже меде. Он является одним из основных видов простых сахаров, используемых для обеспечения организма энергией и поддержания обмена веществ.
Юлия Ермакова, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:
Все мы знаем, что фруктоза – сладкое вещество, которое содержится в грушах, яблоках. Но есть такие продукты, в которых мы можем не подозревать, что там содержится фруктоза, например, лук, чеснок, пшеница. Некоторые люди пытаются заменить продукты с глюкозой на фруктозу, чтобы снизить вес, уменьшить калораж. Но у любого вещества есть свой калораж. Заменять один продукт на другой нет смысла, так как фруктоза все равно является калорийным продуктом. Дефицит калорий будет соблюдаться, только когда человек получает определенные калории и тратит определенное количество калорий. Тут только есть разница в потреблении этого вещества.
Фруктоза – это важный источник энергии для клеток организма. Однако при избыточном употреблении фруктозы в пищу может возникнуть риск развития ожирения, сахарного диабета, а также других заболеваний.
Юлия Ермакова:
Фруктоза и фруктан являются таким углеводом, который усваивается около 5 %, то есть, в принципе, у всех есть большая непереносимость. Но в зависимости от продуктов, веществ и заболеваний человека может эта всасываемость быть еще меньше, может отсутствовать фермент, который переваривает эту фруктозу. Если вы съедите такое количество, которое организм может переварить, симптомов не будет возникать. Если у вас ферментов недостаточно для того количества, которое вы съели, тогда будут возникать неприятные ощущения.
Непереносимость фруктозы – это состояние, при котором организм не может правильно усваивать фруктозу из-за дефицита ферментов, необходимых для ее метаболизма. Это может привести к вздутию живота, диарее, тошноте, головным болям и другим осложнениям.
Юлия Ермакова:
Есть определенные таблицы, в каком продукте сколько вещества. Обычно производители продуктов их пишут в своем составе. Если это здоровый человек, у него может всасываться около 15 грамм фруктана – это около 200 грамм яблока. Основными методами диагностики непереносимости фруктозы является водородный дыхательный тест.
Для предотвращения непереносимости важно ограничивать потребление излишних количеств продуктов, богатых фруктозой. Диагностика непереносимости фруктозы включает клиническое обследование врача, анализы крови, а также генетические исследования для точного определения причин дефицита ферментов.
Юлия Ермакова:
Лечением является диета Low FODMAP, то есть низкое содержание всех этих веществ. Есть определенные таблички, они находятся в общем доступе, мы обычно их раздаем пациентам на приеме. Основная суть этой диеты, человек исключает все продукты, которые содержат эти вещества, жестко ее соблюдает 4-6 недель, а затем он добавляет один продукт трое суток. Так он должен понять, на какой продукт у него есть реакция. Эта диета является и лечебной, и методом диагностики.
Употребление фруктозы требует сбалансированного подхода. Понимание пользы и вреда фруктозы, а также возможных осложнений от непереносимости поможет сохранить здоровье и улучшить качество жизни. Регулярное медицинское наблюдение и выполнение рекомендаций специалистов помогут поддерживать организм в оптимальном состоянии.
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