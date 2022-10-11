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Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения

11 октября 2022 14:03
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Новости Беларуси. Кадровый спрос по Минску сохраняется на уровне около 25 тысяч вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения-1

Выбрать себе дело по душе можно 20 октября на большой городской ярмарке. Она пройдет во Дворце культуры железнодорожников на Чкалова, 7 с 10:00 до 13:00. Будут организованы специализированные секции для различных групп населения.

Такой формат показал свою эффективность. На городской ярмарке вакансий примут участие более 70 организаций.

Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения-4

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Будут работать психологи. Будут определенные целевые группы для людей, у которых есть ограничения к труду. Будет, конечно же, секция для нашей молодежи: для студенческой молодежи, учащихся. Будет еще ряд секций, более 10 их будет у нас. Я думаю, что мероприятие будет интересным. Как правило, посещают его 4 000-5 000 соискателей в среднем, где-то в таких пределах, и каждый получает содействие.

Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения-7

Ежемесячно от нанимателей поступает от 2 000 до 3 000 предложений для соискателей. Более 60 % из них – это рабочие специальности. Также проводится обучение по новым профессиям с гарантией дальнейшего трудоустройства. Среди них водитель троллейбуса, слесарь по ремонту автомобилей, продавец, повар, официант и бармен.

# Работа в Минске # общество # Татьяна Кудевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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