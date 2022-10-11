Ярмарка вакансий пройдёт в Минске 20 октября. Работу предложат разным группам населения

Новости Беларуси. Кадровый спрос по Минску сохраняется на уровне около 25 тысяч вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выбрать себе дело по душе можно 20 октября на большой городской ярмарке. Она пройдет во Дворце культуры железнодорожников на Чкалова, 7 с 10:00 до 13:00. Будут организованы специализированные секции для различных групп населения. Такой формат показал свою эффективность. На городской ярмарке вакансий примут участие более 70 организаций.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Будут работать психологи. Будут определенные целевые группы для людей, у которых есть ограничения к труду. Будет, конечно же, секция для нашей молодежи: для студенческой молодежи, учащихся. Будет еще ряд секций, более 10 их будет у нас. Я думаю, что мероприятие будет интересным. Как правило, посещают его 4 000-5 000 соискателей в среднем, где-то в таких пределах, и каждый получает содействие.