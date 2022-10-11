Милиция начала проведение контртеррористических учений

Новости Беларуси. Кадры от Министерства внутренних дел. В эти минуты в Ельске милиция проводит специальные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадры от Министерства внутренних дел. В эти минуты в Ельске милиция проводит специальные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители отражают нападение диверсантов и незаконных вооруженных формирований на населенный пункт. Сценарий тренировки предполагает отработку защитных и разведывательных мероприятий, а также проведение контртеррористической операции. При этом основной упор на безопасность граждан.