Ярмарка идей: 1 декабря наградили 15 победителей

Новости Беларуси. Идеи нашли инвесторов, а награды – изобретателей. 1 декабря в Национальном выставочном центре завершила работу Ярмарка инновационных идей. Показ проектов высоких технологий проходил уже в 6 раз, но такой масштаб он приобрёл впервые.

На выставке были представлены более 80 разработок,

начиная с одежды для инвалидов и заканчивая технологиями выращивания цветов.

Награды нашли более 15 человек.

Победители ярмарки и ее лауреаты получили призы от Мингорисполкома, Национальной академии наук, Государственного комитета по науке и технологиям, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Казбанов, председатель ОО «Центр молодежных инноваций», ученый секретарь РНПЦ детской хирургии:

Авторы лучших инновационных разработок, которые были отмечены партнерами и организаторами ярмарки, будут награждены почетными грамотами.

Так же им будут вручены сертификаты на денежные призы, на возможность участия в образовательных международных программах.

Юрий Линник, врач-кардиохирург РНПЦ детской хирургии:

На выставке мы представляли несколько проектов. Один из них – это «3D печать органов в диагностических целях», очень актуальная в настоящее время технология и тема.