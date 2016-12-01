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В какие дни декабря минчан ждут самые интересные скидки

01 декабря 2016 18:02
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Новости Беларуси. Приобрести новогодние атрибуты без очередей, а также утеплиться минчанам в декабре помогут дни скидок. В основном на непродовольственные товары, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробнее о выгодных местах продаж и Новогодних ярмарках можно узнать на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

Яна Гурская, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В декабре для создания праздничного настроения планируется провести более 200 мероприятий, акций и скидок. Таких как «Щедрые дни», «Дни скидок» и «Вечеринка низких цен».

В этот период скидки будут достигать 50%.

# общество # Скидки # Яна Гурская

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