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Программа «Ярмарки инновационных идей» на 1 декабря: стартап-школы и День инвестора

30 ноября 2016 17:37
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Новости Беларуси. От идеи к разработке и производству. «Ярмарка инновационных идей» 30 ноября открылась в Минске. Медицина, биотехнологии, промышленность, IT-отрасль. Десятки проектов и идеи мирового масштаба.

Большая часть инноваций представлена в промышленности и строительстве.

Ярмарка продолжится и 1 декабря. В программе – стартап-школы для начинающих предпринимателей и День инвестора.

К слову, форум проводится уже в 6 раз и способствует внедрению перспективных идей в производство.

О том, кто и почему заинтересован в белорусских инновациях, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

О том, как завершилась Ярмарка инновационных идей, можно прочитать здесь.

# общество # Конкурс

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