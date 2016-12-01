Лидская «Лакокраска» удостоена премии «Народная марка»

Новости Беларуси. Лучшие «Народные марки» назвали в Беларуси. Обладатели ежегодной премии потребительского признания прошли по-настоящему народный отбор. Покупатели с помощью открытого голосования выбирали бренды-победители.

В списке лучших оказалось и лидское предприятие «Лакокраска», известное далеко за пределами Беларуси, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Красок жизни добавят в Лиде. Фраза хоть и избитая, однако, работает на все сто. Полвека завод «Лакокраска» – лидер страны в своей отрасли. Бренд знают, качеству доверяют. Не только в Беларуси – ведь 70% банок с краской уезжает на магазинные полки за границу.

Игорь Погребицкий, начальник отдела маркетинга ОАО «Лакокраска» город Лида:

В этом году география продаж нашего предприятия исчисляется более 30 странами мира. В следующем году, думаю, эта цифра будет расти.

Новогодняя ель, улыбки бизнесменов и щелчки фотоаппаратов. Именно так появляются лучшие корпоративные календари. Ежегодная бизнес-премия «Народная марка» в четвертый раз собрала лучшие бренды, которые выбрали покупатели в Беларуси.

Голосование народное, в качестве фокус-группы – обычные покупатели. Голосовали привязанностью и рублем. Анкет было три миллиона, на основании их и был составлен топ лучших брендов страны. И главная особенность – коммерческой составляющей быть не может, покупатели сами вписывали народные марки в анкеты. Награды получил 61 победитель.

Алена Устинович, продюсер премии «Народная марка»:

Конкурс «Народная марка» демонстрирует диалог между потребителями и производителями. Мы наблюдаем, кому доверяет, за кого голосует и кого поддерживает.

Лидская краска победила в номинации «Золото народной марки» среди непродовольственных товаров.

В этом году в компании провели ребрендинг. Обновили логотип, подкорректировали работу и яркой краской выделили вектор своего дальнейшего развития: интересы покупателей прежде всего.

Сергей Зудин:

Мне очень нравится эта краска, не первый год уже пользуюсь, очень хорошо ложится по металлу, детали всякие, калитки. Очень все замечательно: и цена устраивает и качество.

Строчка «Сделано в Беларуси» уже давно синоним знака качества для иностранцев. Своей работой мы давно уже убедили в этом соседние страны. В Лиде пройдя ближние рынки сосредоточились на транснациональных. Первые контракты заключены в Латинской Америке. Строители из Эквадора уже купили большую партию продукции.