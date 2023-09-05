Ярмарка белорусских товаров пройдёт в Хабаровске с 5 по 10 сентября

Рабочие встречи, общение представителей бизнеса и ярмарка белорусских товаров: в российском Хабаровске открываются Дни Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они продолжатся по 10 сентября для реализации двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и других областях.

Каждое из предприятий-участников готово удивить хабаровчан. Гостям ярмарки предложат специально сваренный сыр весом 100 килограммов и жидкое мороженое без сахара, а также улучшенный белорусский хлеб с повышенной пищевой ценностью. Здесь же можно будет приобрести наш трикотаж, постельное белье и декоративный текстиль для дома. Интерес у жителей Хабаровска, безусловно, вызовет и выставка крупногабаритной техники из Беларуси. Свою продукцию представит Минский автомобильный завод.