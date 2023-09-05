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Спасатели стран ОДКБ проведут учение на полигоне под Борисовом

05 сентября 2023 08:01
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Новости Беларуси. Совместное учение спасателей стран ОДКБ продолжится 5 сентября на полигоне под Борисовом. Согласно его легенде, для ликвидации чрезвычайной ситуации там потребуется участие коллег из-за рубежа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели стран ОДКБ проведут учение на полигоне под Борисовом-1

Отработать ликвидацию ядерной угрозы можно не во всех государствах Организации Договора о коллективной безопасности. Такой опыт для спасателей станет уникальным.

Накануне учения стартовали на Белорусской атомной электростанции. В Островецком районе использовали приемы радиационной разведки, боролись с огнем и ремонтировали поврежденные участки. Заключительным этапом стала организация пункта временного размещения, куда доставили эвакуированное население. Персонал справился с выполнением поставленной задачи. Специалисты оценили учения положительно.

# МЧС # общество # Фотофакт

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