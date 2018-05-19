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Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу

19 мая 2018 12:57
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Новости Беларуси. Уникальные номера и оригинальные режиссерские приемы. «Белгосцирк» представляет новую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -1

В ней принимают участие белорусские и российские артисты, лауреаты международных фестивалей и конкурсов. На манеже – дрессированные обезьяны, верблюды и ламы, клоуны, экстремальные акробаты. «Гвоздем» выступления станет шоу иллюзионистов. Все номера – объединены одной сюжетной линией. Это история о человеке, жизнь которого связана с цирком.

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -3

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -5

Витаутас Григалюгас, художественный руководитель «Белгосцирка»:
Программа адаптирована под европейский, восточный, северо-американский цирк. Мы умеем воспринимать все самое лучшее, что есть в других культурах, по-своему перерабатывать и достигать определенного результата. В этой программе мы подводим итог года, итог сезона.

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -8

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -10


Программа без преувеличения станет визитной карточкой белорусского цирка. Отдельные номера и профессионализм артистов уже оценили в Европе и Азии. Наши мастера под «куполом» – главные конкуренты ведущим мировым коллективам.

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -12

Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу -14

# Цирк # общество # Витаутас Григалюгас # Фотофакт

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