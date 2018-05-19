Яркое шоу с акцентом на элементы разных культур: Белгосцирк презентует новую программу

Новости Беларуси. Уникальные номера и оригинальные режиссерские приемы. «Белгосцирк» представляет новую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней принимают участие белорусские и российские артисты, лауреаты международных фестивалей и конкурсов. На манеже – дрессированные обезьяны, верблюды и ламы, клоуны, экстремальные акробаты. «Гвоздем» выступления станет шоу иллюзионистов. Все номера – объединены одной сюжетной линией. Это история о человеке, жизнь которого связана с цирком.

Витаутас Григалюгас, художественный руководитель «Белгосцирка»:

Программа адаптирована под европейский, восточный, северо-американский цирк. Мы умеем воспринимать все самое лучшее, что есть в других культурах, по-своему перерабатывать и достигать определенного результата. В этой программе мы подводим итог года, итог сезона.