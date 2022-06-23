Яркие и удивительные образы. В Национальной школе красоты показали результаты фотопроекта детской моды

Искусство и мода в одном флаконе. Кузница красавиц, Национальная школа красоты, представила уникальный проект в сфере моды. Первую выставку фотографий с участием детей – Fashion Glam, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Проект показал, что мода для подрастающего поколения может быть разной. К слову, такой эксперимент смело можно назвать еще и цветотерапией. В объективе фотографа Анастасии Высоцкой – самые яркие краски.

Анастасия Высоцкая, фотограф:

Уникальность нашей выставки заключается в том, что в ней впервые принимали участие дети-модели. Fashion Glam – это 34 портрета, пропитанных модой, яркостью и гламуром. В проекте принимали участие дети и подростки возрастом от шести до 14 лет. Вся простота этого проекта была в том, что дети подготовленные. Они обучаются в Национальной школе красоты.

Здесь и спортивный стиль с принтами в виде граффити, и романтичные легкие летние наряды, и яркие деловые костюмы, и даже такие «взрослые» тренды этого года: костюмы из шелка в пижамном стиле, перья и стразы. Для маленьких, но уже опытных моделей такое перевоплощение стало настоящим приключением.

Лиза, участница фотопроекта:

Съемки проходили очень быстро. Я пришла, мне сделали макияж, переодели в первый образ, а потом – во второй. Я была в белом платье на длинных каблуках и в зеленом, как из листьев, штучке. Также с зелеными очками. Я почувствовала себя в это время голливудской звездой или даже актрисой.

Вероника, участница фотопроекта:

У меня был достаточно строгий образ: пиджак, белый топ и черные штаны. В этом образе я себя почувствовала, как будто я в космосе, потому что у меня был очень необычный макияж: синие стрелки. И реально как будто в какой-то невесомости я была.

Лиза:

Мы очень гордимся этой выставкой, она необычная и космическая в некотором роде.

Вероника:

Очень приятно видеть на стенах Национальной школы красоты. Ходить тут во время занятий и любоваться собой.

Организаторы решили дать возможность посетителям не только насладиться красивыми кадрами, но и узнать побольше о дизайнерах. Под каждым снимком расположен QR-код, который позволяет перейти на страницу модельера и познакомиться с его творчеством поближе.

Дарина Михалевич, ведущий специалист по связям с общественностью Национальной школы красоты:

Я думаю, что этот проект будет интересен, в первую очередь, людям семейным, у которых есть дети. Коллекции абсолютно разные. То есть мы на этой выставке можем увидеть и спортивный стиль в одежде. Тот, который очень любит молодежь. И гламурный, модный стиль, в котором можно отправиться на яркое мероприятие. Я надеюсь, что это не последний наш проект, коллаборация с творческими людьми, дизайнерами, фотографами и начинающими юными моделями. Приятно то, что наш проект fashion-проект поддержали десять белорусских дизайнеров и брендов одежды совершенно разных по стилистике. И у каждого из этих брендов получился абсолютно непохожий образ. Характер моделей раскрылся в этом образе совершенно по-разному.

Выставка продлится до октября, а посетить экспозицию можно бесплатно, предварительно записавшись по телефонам Национальной школы красоты.