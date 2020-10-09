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Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно

09 октября 2020 11:34
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Новости Беларуси. Пандемия поставила ряд вызовов перед странами ЕАЭС. Одной из важнейших мер поддержки экономик союза должно стать восстановление транспортного сообщения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в Ереване.

Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно-1

Эпидемиологическая ситуация и все вытекающие последствия – одна из главных тем встречи. Всего же на рассмотрение вынесено 15 вопросов. 

Премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли в ЕАЭС. Как подчеркнул Роман Головченко, назрела необходимость единых и понятных всем правил в этом вопросе.

Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров

Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Международная экономическая, эпидемиологическая да и геополитическая ситуация все сильнее подталкивает наш союз естественным образом к максимальной степени самообеспеченности важнейшими товарами, средствами их производства, технологиями и ноу-хау. Комиссии совместно со сторонами нужно активнее работать над запуском совместных промышленных проектов с высоким интеграционным эффектом, объединением наших усилий в импортозамещение. Развитие производственных мощностей в союзе потребует дополнительных усилий по наращиванию и диверсификации нашего экспорта. Поэтому рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно.

Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно-7

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 4 декабря в Москве.

# Международное сотрудничество # общество # Роман Головченко # Фотофакт

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