Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно
Новости Беларуси. Пандемия поставила ряд вызовов перед странами ЕАЭС. Одной из важнейших мер поддержки экономик союза должно стать восстановление транспортного сообщения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в Ереване.
Эпидемиологическая ситуация и все вытекающие последствия – одна из главных тем встречи. Всего же на рассмотрение вынесено 15 вопросов.
Премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли в ЕАЭС. Как подчеркнул Роман Головченко, назрела необходимость единых и понятных всем правил в этом вопросе.
Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Международная экономическая, эпидемиологическая да и геополитическая ситуация все сильнее подталкивает наш союз естественным образом к максимальной степени самообеспеченности важнейшими товарами, средствами их производства, технологиями и ноу-хау. Комиссии совместно со сторонами нужно активнее работать над запуском совместных промышленных проектов с высоким интеграционным эффектом, объединением наших усилий в импортозамещение. Развитие производственных мощностей в союзе потребует дополнительных усилий по наращиванию и диверсификации нашего экспорта. Поэтому рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно.
Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 4 декабря в Москве.