Роман Головченко: рассмотрение сегодня вопроса о совместных мерах развития экспорта очень своевременно

Новости Беларуси. Пандемия поставила ряд вызовов перед странами ЕАЭС. Одной из важнейших мер поддержки экономик союза должно стать восстановление транспортного сообщения. Об этом заявил премьер-министр Беларуси на заседании Евразийского межправсовета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Переговоры прошли в Ереване.

Эпидемиологическая ситуация и все вытекающие последствия – одна из главных тем встречи. Всего же на рассмотрение вынесено 15 вопросов.

Премьер-министры рассмотрят основные направления регулирования трансграничной электронной торговли в ЕАЭС. Как подчеркнул Роман Головченко, назрела необходимость единых и понятных всем правил в этом вопросе.

Заседание Евразийского межправсовета пройдёт в Ереване. Темы переговоров