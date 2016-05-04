Яна Королец и её атмосферное фото с Владой: 444 голоса и блестящая победа в фотоконкурсе телеканала СТВ

Свое утро она начинает с прогулок на свежем воздухе вместе с сынишкой Арсением и собачкой Чаки. Веселая компания вдохновляет на новые подвиги.

Аромат цветущих садов и голубоглазая Припять, гармония и тишина. Мы отправились в чудесную глубинку Полесья – живописный горд Житковичи. Именно отсюда родом экономист по образованию, продавец по профессии и фотограф по велению души – замечательная Яна Королец .

Путь к творчеству начался с рождения малыша – захотелось запечатлеть яркие фрагменты его жизни. Затем в социальных сетях на радость выиграла конкурс на обучение в столичной фотостудии.

Тогда Яна и не подумать не могла, что спустя время портрет с Владиславой вновь подарит победу, только на сайте телеканала СТВ.

Красота родного города и его добродушные жители – источник новых идей. Монохром и черно-белые кадры – фаворит для Яны. Наблюдать и находить контакт слюдьми, раскрепощать их и дарить чувство свободы – залог хороших портретов! Экспериментировать нравится во всех жанрах, но уже есть любимые модели.

Яна гостеприимно провела для нас экскурсию по родному городу. С 1971 года Житковичи получили статус города, а до этого были городским поселком. Район черным крылом затронула чернобыльская трагедия в 1986-м, но от этого он не потерял своей красоты и очарования. Край развивается и цветет с каждым годом.

На въезде нас встречает символичный герб. Согласно документам Метрики Великого княжества Литовского, имение Житковичи принадлежало роду Кучуковичей. В 1500 г. пан Войцех Кучукович судился с князем Семеном Слуцким за имение Житковичи. Кучуковичи имели герб «Сестринец» – в красном поле серебряная расщепленная стрела, пересеченная крестом. Именно этот герб лег в основу современного символа города. В «волнистом поясе» «зашифровано» название города, который стоит на реке Житковка. Вода в геральдике передается белым цветом.

Житковичи оценят и поклонники культуры и любители активного отдыха. Здесь 7 сентября традиционно проводят фестиваль камерной и духовой музыки под управлением Михаила Финберга, где собираются лучшие музыканты страны.

56 % леса и 14 % рек и озер. Велопрогулки по таким красотам – одно удовольствие, ведь всего в 20 км. – исторический город Туров.

Кстати, В 1992 в районе восстановлена Туровская и Мозырская епархия, основанная ещё в 1005 вскоре после крещения Киевской Руси.

Так, белоснежный храм святителя Феодосия Черниговского – одна из любимых святыней для местных жителей, здесь находят время для молитвы и покоя, крестят детей. Храм был образован по благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Туровского и Мозырского в 2005 году.

Город Житковичи был оккупирован 20.08.1941 года и освобожден 6.07.1944 г. частями 55-й стрелковой Мозырской дивизии. Среди уроженцев района – Герой Советского Союза Василий Андреевич Кот и полный кавалер ордена Славы Михаил Семенович Струк. Одна из главных достопримечательностей Житковичей – этот мемориал.

Каждый конкурс, признается Яна, как новая ступенька к развитию, и неважно, победа или участие. В планах – поснимать жизнь ночного города и, безусловно, поделиться кадрами со зрителями телеканала СТВ.

Делитесь хорошим настроением и присылайте свои лучшие фото и вы на сайт нашего телеканала, и кто знает, возможно именно вы – станете героем нашего следующего сюжета с любимым питомцем или летним пейзажем.