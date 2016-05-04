Прямой эфир

Руководитель конного клуба Светлана Кривицкая: Каждая лошадь, как и человек, умеет что-то делать!

04 мая 2016 09:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В прошлом она парикмахер, а сегодня коневод. Светлана давно мечтала о собственной конюшне. И, будучи еще совсем маленькой, бегала в местный колхоз ухаживать за лошадьми. А в 18 родители подарили ей первую лошадь. И тут понеслось...

Сегодня у девушки целый табун лошадей, которых она старается обучить некоторым трюкам: посадить, уложить и даже научиться улыбаться.

Приглядывать за четвероногими подопечными Светлане помогают местные ребята. Они вместе готовят конные выступления и уже даже демонстрируют настоящие чудеса джигитовки. Это своего рода акробатика в седле, с корнями уходящая в казачью историю. Чтобы выполнять головокружительные  опасные трюки, с конем нужно быть практически единым целым.

Эта история – наглядный пример, как идти к своим мечтам, не смотря на преграды, неудачи и поражения. Главное – не сдаваться. И тогда у вас появится шанс превратить свою жизнь в интересный сюжет.

# общество # Человек и животные # Фотофакт # Светлана Кривицкая

Другие новости рубрики

Все новости
Международный хлебный форум впервые пройдет 4 мая в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию
04 мая 2016 08:10

Международный хлебный форум впервые пройдет 4 мая в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

Долгожители Беларуси: столетний рубеж преодолели 484 человека
04 мая 2016 07:40

Долгожители Беларуси: столетний рубеж преодолели 484 человека

Андрей Галь освобожден от должности главы Китайско-Белорусского индустриального парка
04 мая 2016 07:35

Андрей Галь освобожден от должности главы Китайско-Белорусского индустриального парка