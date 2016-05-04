Руководитель конного клуба Светлана Кривицкая: Каждая лошадь, как и человек, умеет что-то делать!

В прошлом она парикмахер, а сегодня коневод. Светлана давно мечтала о собственной конюшне. И, будучи еще совсем маленькой, бегала в местный колхоз ухаживать за лошадьми. А в 18 родители подарили ей первую лошадь. И тут понеслось...

Сегодня у девушки целый табун лошадей, которых она старается обучить некоторым трюкам: посадить, уложить и даже научиться улыбаться.

Приглядывать за четвероногими подопечными Светлане помогают местные ребята. Они вместе готовят конные выступления и уже даже демонстрируют настоящие чудеса джигитовки. Это своего рода акробатика в седле, с корнями уходящая в казачью историю. Чтобы выполнять головокружительные опасные трюки, с конем нужно быть практически единым целым.

Эта история – наглядный пример, как идти к своим мечтам, не смотря на преграды, неудачи и поражения. Главное – не сдаваться. И тогда у вас появится шанс превратить свою жизнь в интересный сюжет.