Международный хлебный форум впервые пройдет 4 мая в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

Сегодня, 4 мая, в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию стартует Международный хлебный форум. Опередим события и спросим: по-прежнему ли хлеб, который едят белорусы, по его качественным характеристикам можно назвать «всему головой», какие ноу-хау появились в этой отрасли за последние годы, – у гостей программы. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – кандидат сельскохозяйственный наук, заведующий лабораторией биохимического анализа и качества продукции Научно-практического центра по земледелию Академии наук Беларуси – Елена Долгова, экспорт менеджер французской компании – Кирилл Рысев и директор немецкой компании по продажам СНГ и Балтии Виктория Клюш.