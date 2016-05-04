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Международный хлебный форум впервые пройдет 4 мая в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию

04 мая 2016 08:10
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Сегодня, 4 мая, в Минске на базе Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию стартует Международный хлебный форум. Опередим события и спросим: по-прежнему ли хлеб, который едят белорусы, по его качественным характеристикам можно назвать «всему головой», какие ноу-хау появились в этой отрасли за последние годы, – у гостей программы. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – кандидат сельскохозяйственный наук, заведующий лабораторией биохимического анализа и качества продукции Научно-практического центра по земледелию Академии наук Беларуси  – Елена Долгова, экспорт менеджер французской компании  – Кирилл Рысев и директор немецкой компании по продажам СНГ и Балтии Виктория Клюш.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Елена Долгова # Виктория Клюш

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