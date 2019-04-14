Ямы на белорусских дорогах: почему так много и когда станет меньше? Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. Нет весной более актуальной для автомобилистов темы, чем ремонт дорог. Ремонтируем, ремонтируем. А потом еще раз ремонтируем и еще раз. А ямы как были, так и есть и, кажется, что так и будут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И сколько бы специалисты не объясняли, почему так происходит – что, мол, сложные погодные условия у нас, что прежние технологии не выдерживают критики, что транспортный поток превышает нормы – водители возражают по Станиславскому: «не верим», приводя в пример страны, которым неведом ямочный ремонт. Корреспондент Анастасия Дехтяр разбиралась, что предпримут дорожники, чтобы наконец ездить как по маслу.

Проезжая по этому двору, ощущаешь, что как будто преодолеваешь участок трассы Париж – Дакар. Только Вязович это делает на суперкрутом МАЗе, а ты на своей «ласточке», которую очень жалко.

Испытание ямами. У Станислава из поселка Лесное, что под Минском, сдали нервы. Уже пять лет покрытие дворового проезда из года в год становится решетом, а выбоины растут не только вширь, но и вглубь. Некоторые достигли критического уровня в 10 сантиметров.

Печаль, беда... Весна – традиционный сезон дорожной турбулентности. Последствия зимнего непостоянства погоды и индикатор этого – ямы. В 2019 году их как-то особенно много: четверть республиканских автомагистралей требуют восстановления и ремонта. Мы попросили декана факультета транспортных коммуникаций БНТУ поставить оценку белорусским шоссе.

Сергей Кравченко, декан факультета транспортных коммуникаций БНТУ:

Я бы отметил 7-8.

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Трасса М1, в простонародье именуемая «Олимпийкой». После этой зимы асфальт здесь разлетался по обочинам, как щепки.

Качество дорог оставляет желать лучшего. М1 – эта вот централка – стала еще хуже. Я последний раз здесь был 10 лет назад, она была лучше.

Как вам сказать… Эта дорога хорошая, но у нас в районе дороги намного хуже. Из Столинского района я.

Участок в Борисовском районе и вовсе напоминает лоскутное одеяло – латка на латке. Но это лучше, чем еще месяц назад: тогда было сплошное путешествие по стиральной доске. На разрешенной здесь скорости 120 километров в час дискомфорт минимальный. Но если остановиться и присмотреться, то некоторые ямы просто залиты битумом, который под лучами солнца может просто поплыть.

Изношенность трассы очевидна. Серьезный передел покрытия здесь был 10 лет назад, потому М1 ждет масштабного ремонта, причем в самое ближайшее время. Чтобы главные артерии пульсировали без «тромбов», дедлайн определен на II Европейские игры.

Николай Матюк, генеральный директор «Минскавтодор-Центр»:

Все основные магистрали, ведущие в нашу столицу, в город-герой Минск, будут отремонтированы. Будет отремонтировано покрытие по М1, мы 25 % полностью отремонтируем; М6 (Минск – Гродно) от 11-го километра до 42-го; М4, могилёвское направление, тоже уже выполняются работы; М5. Конечно же, тоже будем ремонтировать Р1 (въезд со стороны Дзержинска).

Кстати, дорожники к началу лета планируют полностью открыть после реконструкции и трассу Минск – Гродно. Алексея из Костромы мы встретили на пит-стопе. До белорусской столицы осталось каких-то полсотни километров. Знакомимся и тут же получаем нескромный отзыв: мужчина жалуется, что мечтает ездить на седане, а из-за непредсказуемых – конечно, больше родных российских – дорог вынужден выбирать кроссовер.

В России во многих городах (все, что дальше от Москвы) их просто нет. Сами по себе дороги в Минске прекрасные. Тем временем Станислав решается на крайние меры: сообщает о своей «ямочной проблеме» на коммунальном сервисе 115.бел.

Добрый день, девушка. Я хочу оставить заявку. Для автовладельцев дороги – излюбленная тема для острых дискуссий. Оно и понятно, ведь это не только комфорт, но и безопасность. Да и весеннее обострение магистральных проблем чревато внеплановым визитом на СТО.

Анна Сафроненко, директор станции технического обслуживания:

Порвать можно резину, погнуть диски. В лучшем случае погнуть, иногда их можно повредить настолько, что их дальше невозможно будет использовать.

Легендарные европейские автобаны – идеалы опытных водителей и камень в огород (хотя уместнее «щебень в карту», как на рабочем сленге называют вырезанное отверстие в старом асфальте) дорожникам. Так в чем отличия? Или нам совсем не по пути?

Сергей Кравченко:

Материалы мы уже подтянули до соответствующего уровня. Условия эксплуатации в Беларуси намного сложнее, чем, скажем, в той же Европе. Зима у них мягче. У нас только переходов через ноль около 180, а это очень опасная ситуация для дорог. Поэтому всего у нас достаточно, а вот содержание и текущий ремонт у нас хромают.

А теперь попробуем, словно эндоскопом, заглянуть в состав дорог. Ведь именно это и определяет их дальнейшую жизнеспособность. В Беларуси почти 95 тысяч километров дорог общего пользования. Что касается покрытия, то последние десятилетия в ход в основном идет асфальтобетон. Исходя из целей и нагрузки на трассу, в замес добавляются различные ингредиенты, повышающие прочность. Преимущество асфальта в том, что его проще ремонтировать. Тот же точечный ямочный ремонт – технология быстрого реагирования.

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети «Минскавтодор-Центр»:

После 4-5 лет эксплуатации асфальтобетона возможно устроить поверхностную обработку – это продлит срок службы еще на 2-3 года, в зависимости от интенсивности. Максимальный, кстати, гарантийный срок, который был дан на асфальтобетонное покрытие в Республике Беларусь, составляет 8 лет. В основном, требуется замена верхнего слоя, который изнашивается быстрее всего. Чтобы заменить верхний слой, в частности, на этой дороге – 184 тысячи белорусских рублей за 1 километр.

А теперь простая задачка: возьмем малолитражку весом до 1,5 тонн. Ее обладатель в год платит 76,5 рублей транспортного налога. Получается, что сбор за 2405 малолитражек покрывает расходы, вложенные на 1 километр нового асфальта. И это грубый расчет, в который не входит обслуживание, разметка, установка знаков.

Время для «бетонных аргументов». Дороги из этого материала – давно забытое старое. Самой «древней», но и по сей день действующей бетонке почти 60 лет. Соединяет она Калинковичи и Пинск. «Старушку», разумеется, подлечивают, но служит она надежно. В глубине своей «души» и «Олимпийка» Брест – Москва цементобетонная. В советское время был своеобразный тренд делать такие дороги. Да и на селе порядка 800 километров – наследие эпохи и той технологии. Однако уже в 90-е практику свернули: не хватало специальной техники, да и самого цемента.

Анастасия Дехтяр:

Последних 12 с хвостиком километров МКАД-2: буквально на следующей неделе здесь начнут укладывать 24-сантиметровый слой бетона. Ну а закончить с покрытием планируют к началу II Европейских игр.

Возрождение цементной отрасли в Беларуси стало мотивацией и для строителей дорог. Наши дорожники обкатали две технологии: немецкую и американскую, а вместе с ней 88 километров на второй МКАД. С этого, пожалуй, началась новая эпоха строительства цементобетонных дорог. Экономический эффект просчитан: это покрытие будет более долговечным и позволит продлить эксплуатацию участка без проведения капитального ремонта до 25 лет.

Андрей Лис, начальник управления технического надзора «Минскавтодор-Центр»:

В бетонном покрытии используются наши, местные белорусские материалы первоочередные – это и щебень, и цемент, что немаловажно.

Дорогу – цементобетону. С таким слоганом дорожники пошли дальше и продолжили применять эту технологию и на других республиканских трассах. Но у качества есть и другая сторона – технология, которая с ментальной абыякавасцю вступает в конфликт.

Вот это видео возмутило налогоплательщиков. Столбцы. Рабочие по совершенно новой технологии ставят заплатки: тут бы пройтись катком, но в ход идет тяжелая артиллерия – сапог. Сергей Кравченко:

Настоящий дорожник никогда не будет в воду, в грязь класть. Это день, два, неделя – и всё будет опять.

А здесь нам показывают столичный мастер-класс. Десяток «оранжевых человечков» атакуют полость: кто-то с пылесосом, кто-то с лопатой, кто-то с мини-катком, а кто-то проливает контуры битумом из чайничка…

Буквально полчаса – и 20 квадратных метров заложены новым асфальтом. В Минске настоящее нашествие дорожных портных, которые старательно латают дыры.

Алеся Савич, заместитель директора по благоустройству ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:

Стоимость квадратного метра – свыше 30 рублей. Если раньше подрядчики давали примерно два года гарантии, то сегодня подрядные организации дают смело пять лет. И, в принципе, к этим вопросам редко когда кто-то возвращается.

Оператор сервиса зафиксировал жалобу Станислава и обозначил сроки решения проблемы: до 28 апреля. Спустя несколько дней мы решили поинтересоваться статусом заявки. Выяснилось, что местные коммунальщики здесь «не при делах»: дом и территория на балансе ЖСПК.

Сергей Кондрашин, заместитель председателя Боровлянского сельсовета:

Соответственно, он и проводит ремонт, в том числе и ямочный, этой дороги. Обращаться они могут в любую дорожную службу, любую организацию.

Пенять на себя или критиковать? Занимать определенную позицию стоит, лишь тщательно разобравшись в проблеме. Это касается и тех, кто не оплатил транспортный налог и «ойкает» на не совсем ровной дороге, и тех, кому просто пока не по пути уже реконструированных дорог. В целом же всё в рабочем порядке.