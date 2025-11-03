Таких в мире всего 14! Узнали, как чаша Святой Ядвиги оказалась в Новогрудском фарном костёле

Еще одна легенда и сокровище – чаша Святой Ядвиги. Якобы она пила из бокала воду, которая превращалась в вино! Артефакт 13 столетия чудом нашли в Новогрудке во время археологических раскопок в 60 годах прошлого века. Таких в мире всего 14!

Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:

Этот кубок нам напоминает о коронации великого князя Миндовга, который стал первым и последним королем ВКЛ. Чашу Святой Ядвиги ему подарил византийский император в знак признания его вновь коронующейся особы. Оригинал чаши находится в Эрмитаже, а в Новогрудке есть две полимерные копии. Чаша Святой Ядвиги была изготовлена из стекла, но над его составом исследователи до сих пор спорят – к единому мнению никто не пришел. На каждой чаше выгравированы лев, грифон и древо жизни – библейские символы.

Британский музей вносит чашу Святой Ядвиги в топ-100 главного материального наследия человечества!