Таких в мире всего 14! Узнали, как чаша Святой Ядвиги оказалась в Новогрудском фарном костёле

Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!
Муза Адама Мицкевича, туманный Альбион, невероятные холмогоры – Новогрудок очарователен всегда, рассказали в программе «Путевка BY» на СТВ!
Еще одна легенда и сокровище – чаша Святой Ядвиги. Якобы она пила из бокала воду, которая превращалась в вино! Артефакт 13 столетия чудом нашли в Новогрудке во время археологических раскопок в 60 годах прошлого века. Таких в мире всего 14!
Ульяна Войтович, директор туристического информационного центра г. Новогрудка:
Этот кубок нам напоминает о коронации великого князя Миндовга, который стал первым и последним королем ВКЛ. Чашу Святой Ядвиги ему подарил византийский император в знак признания его вновь коронующейся особы. Оригинал чаши находится в Эрмитаже, а в Новогрудке есть две полимерные копии. Чаша Святой Ядвиги была изготовлена из стекла, но над его составом исследователи до сих пор спорят – к единому мнению никто не пришел. На каждой чаше выгравированы лев, грифон и древо жизни – библейские символы.
Британский музей вносит чашу Святой Ядвиги в топ-100 главного материального наследия человечества!
Подробности в видео.