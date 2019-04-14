Как питаются аграрии в поле и соблюдаются ли правила безопасности? Профсоюзы проводят рейды

Новости Беларуси. В Беларуси осталось засеять 15 % площадей, отведенных под яровые культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почвы быстро теряют влагу, оттого аграрии увеличивают темпы работ. Насколько они ведутся по всем правилам, контролируют инспекторы от профсоюзов. Вместе с одной из рейдовых групп в поле направилась и наш корреспондент Галина Буро.

Покажите, пожалуйста, аптечку, огнетушитель. Проверка детальная, ведь при работе с техникой или ядовитыми удобрениями не бывает мелочей. Технический инспектор смотрит и на спецодежду, и на обувь, и обязательно проверяет путевой лист – нет ли переработки. Механизатор Юрий Мелех экзамен выдержал. Для мужчины это уже 12-я посевная в жизни – технику безопасности усвоил четко.

Юрий Мелех, механизатор КСУП «Заря и К»:

Раньше было похуже, не так часто давали, а теперь и рукавицы каждый месяц дают, спецодежду на год выдают, фуфайки, обувь. Теперь ужесточилась техника безопасности. И пока тракторы от рассвета до заката засеивают ячменем нивы, на кухне для них уже кипит обед.

Сегодня у нас борщ. Обычно все наши работники его хвалят. Условия приготовления еды – еще один важный нюанс. Чистота, перчатки и шапочки, исправные электроприборы – уже по умолчанию обязаны присутствовать на каждом пищеблоке. Да и сам обед в полевых условиях со всем уважением к хлеборобам.

Галина Буро, СТВ:

Четкая организация горячего питания на поле – визитная карточка сельхозпредприятий Волковысского района. Два раза в день механизаторы могут подкрепиться в комфортных условиях. Специально для этого еще в 2018 году для них закупили вот такие складные столы и стулья.

Охрана труда на всех этапах посевной. И практика показывает, что не всегда она соблюдается сполна: то ли по незнанию, а то ли по халатности.

Опять я говорю: вот сами ходим и спотыкаемся об электропровода, которые протянуты по полу, хотя они так не должны лежать. Здесь трактор стоит на ремонте без противооткатных упоров, здесь не хватает стеллажей для деталей, монометр не сдан на поверку. Руководитель хозяйства объясняет: есть финансовые проблемы.

Только сейчас смогли получить кредит на весенне-полевые работы. Надо наверстать упущенное, в том числе и в технике безопасности.

Дмитрий Горовенко, главный технический инспектор труда Гродненского областного объединения профсоюзов:

В охране труда нет мелочей. Причины несчастных случаев говорят о том, что никто из тех работников, которые погибли или получили тяжелые травмы, они не шли на работу для того, чтобы травмироваться. Все надеются, что с ними это не случится, не произойдет.

В этом году только в Гродненской области из-за несоблюдения техники безопасности уже произошел несчастный случай – работник сельхозорганизации погиб от поражения электротоком. Согласно статистке, в стране растет и травматизм на производстве.