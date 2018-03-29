Ямочный ремонт в Минской области должны закончить за две недели

Трассы после зимы требуют масштабной реконструкции. В Березинском районе начали с периферии – там дорогам необходимо срочная «помощь». На подъездах к деревне Якшицы специалисты работают уже несколько дней.

Дмитрий Лаптенок, начальник ДЭУ № 6 Березинского района:

Самое главное сейчас – как можно быстрее устранить все дефекты покрытия, то есть ямочный ремонт. Я думаю, что за две недели мы все наши дороги, которые нуждаются в исправлении, мы сделаем. Ну а потом приступим к покраске, к очистке бруса, покраске остановок. То есть подготовке всей обстановки дороги для весенне-летнего содержания.