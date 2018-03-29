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Ямочный ремонт в Минской области должны закончить за две недели

29 марта 2018 15:08
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Новости Беларуси. Ямочный ремонт асфальтового покрытия ведут дорожники Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ямочный ремонт в Минской области должны закончить за две недели-1

Трассы после зимы требуют масштабной реконструкции. В Березинском районе начали с периферии – там дорогам необходимо срочная «помощь». На подъездах к деревне Якшицы специалисты работают уже несколько дней.

Ямочный ремонт в Минской области должны закончить за две недели-4

Дмитрий Лаптенок, начальник ДЭУ № 6 Березинского района:
Самое главное сейчас – как можно быстрее устранить все дефекты покрытия, то есть ямочный ремонт. Я думаю, что за две недели мы все наши дороги, которые нуждаются в исправлении, мы сделаем. Ну а потом приступим к покраске, к очистке бруса, покраске остановок. То есть подготовке всей обстановки дороги для весенне-летнего содержания.

Ямочный ремонт в Минской области должны закончить за две недели-7

А чуть позже, когда дорожное покрытие прогреется до 10 градусов, на трассы выведут специальные и более эффективные установки для ямочного ремонта. Надеются справиться быстро и качественно, чтобы минимизировать неудобства для автолюбителей.

# общество # Фотофакт # Ремонт и капремонт в Беларуси # Дмитрий Лаптенок

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