«Все заболевания протекали в лёгкой степени». У 11 жителей Гомельской области диагностировали корь

Новости Беларуси. С начала марта у 11 жителей Гомельской области диагностировали корь, в том числе у одного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый случай был зарегистрирован 13 марта в Жлобине. Незадолго до этого один из заболевших посещал Одесскую область Украины, где ранее регистрировались случаи этой инфекции. Кроме того, были госпитализированы жители Гомеля и Гомельского района. Ситуацию сегодня прокомментировали эпидемиологи региона.