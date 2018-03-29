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«Все заболевания протекали в лёгкой степени». У 11 жителей Гомельской области диагностировали корь

29 марта 2018 15:05
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Новости Беларуси. С начала марта у 11 жителей Гомельской области диагностировали корь, в том числе у одного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый случай был зарегистрирован 13 марта в Жлобине. Незадолго до этого один из заболевших посещал Одесскую область Украины, где ранее регистрировались случаи этой инфекции. Кроме того, были госпитализированы жители Гомеля и Гомельского района. Ситуацию сегодня прокомментировали эпидемиологи региона.

«Все заболевания протекали в лёгкой степени». У 11 жителей Гомельской области диагностировали корь-1

Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области:
Все заболевания протекали в легкой степени. Заболевшие были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Уже выписаны шесть человек, завтра выписываются еще два человека. Проводится работа по вакцинации контактных, уточняется иммунный статус.

Советуем гражданам, которые выезжают в Украину, страны Евросоюза уточнять свой иммунный статус по месту медицинского обслуживания и при необходимости вакцинироваться.

Отметим, большинство из заболевших не были привиты. В связи с чем Министерство здравоохранения Беларуси напоминает о важности профилактических прививок.

# общество # Вирусные заболевания # Фотофакт # Александр Тарасенко

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