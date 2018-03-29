«Все заболевания протекали в лёгкой степени». У 11 жителей Гомельской области диагностировали корь

Новости Беларуси. С начала марта у 11 жителей Гомельской области диагностировали корь, в том числе у одного ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый случай был зарегистрирован 13 марта в Жлобине. Незадолго до этого один из заболевших посещал Одесскую область Украины, где ранее регистрировались случаи этой инфекции. Кроме того, были госпитализированы жители Гомеля и Гомельского района. Ситуацию сегодня прокомментировали эпидемиологи региона.
Александр Тарасенко, главный государственный санитарный врач Гомельской области:
Все заболевания протекали в легкой степени. Заболевшие были госпитализированы в областную инфекционную больницу. Уже выписаны шесть человек, завтра выписываются еще два человека. Проводится работа по вакцинации контактных, уточняется иммунный статус.
Советуем гражданам, которые выезжают в Украину, страны Евросоюза уточнять свой иммунный статус по месту медицинского обслуживания и при необходимости вакцинироваться.
Отметим, большинство из заболевших не были привиты. В связи с чем Министерство здравоохранения Беларуси напоминает о важности профилактических прививок.