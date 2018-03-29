Почему в домах-интернатах особенно тщательно относятся к учебным эвакуациям

Сигнал тревоги отрабатывали в доме-интернате «Свитанак» Минского района. Его обитатели – 80 человек – пожилые люди. Их спасение имеет свою специфику. Адекватно и быстро отреагировать на ситуацию, ориентироваться в запасных выходах людям в возрасте сложно. Пришлось даже задействовать лестницу.

Алена Варивончик, директор дома-интерната «Свитанак»:

У нас тренировочные занятия по эвакуации людей и персонала проводятся два раза в год, либо в ночное, либо в дневное время. В связи с тем, что у нас проживают люди старше 80 лет (средний возраст 86), к этому мероприятию мы относимся с особой тревогой. Эти занятия очень нужны, очень полезны, мобилизуют и коллектив, и проживающих.