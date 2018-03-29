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Почему в домах-интернатах особенно тщательно относятся к учебным эвакуациям

29 марта 2018 15:07
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Новости Беларуси. В  Минской области продолжаются учебные тренировки по эвакуации людей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Почему в домах-интернатах особенно тщательно относятся к учебным эвакуациям-1

Сигнал тревоги отрабатывали в доме-интернате «Свитанак» Минского района. Его обитатели – 80 человек – пожилые люди. Их спасение имеет свою специфику. Адекватно и быстро отреагировать на ситуацию, ориентироваться в запасных выходах людям в возрасте сложно. Пришлось даже задействовать лестницу.

Почему в домах-интернатах особенно тщательно относятся к учебным эвакуациям-4

Алена Варивончик, директор дома-интерната «Свитанак»:
У нас тренировочные занятия по эвакуации людей и персонала проводятся два раза в год, либо в ночное, либо в дневное время. В связи с тем, что у нас проживают люди старше 80 лет (средний возраст 86), к этому мероприятию мы относимся с особой тревогой. Эти занятия очень нужны, очень полезны, мобилизуют и коллектив, и проживающих.

Почему в домах-интернатах особенно тщательно относятся к учебным эвакуациям-7

Такие отработки навыков эвакуации проходят сейчас по всей области. Их цель – не допустить жертв при возникновении реальной опасности.

# общество # МЧС Беларуси # Фотофакт # Алена Варивончик

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