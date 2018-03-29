«Занимаемся устранением повреждения». В Гомеле из-за дефекта в трубопроводе без отопления осталась большая часть города

Новости Беларуси. В Гомеле 29 марта без отопления осталась значительная часть города: 7 детских садов, 3 школы, 2 медицинских учреждений, 84 жилых дома и 10 административных зданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефект в трубопроводе между тепловыми камерами обнаружили 28 марта. С утра ведутся работы по установлению точного места и замене поврежденного участка.

Андрей Брилев, заместитель главного инженера филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго»:

Аварии как таковой нет. Есть, по нашей терминологии, просто технологическое нарушение. В свете предстоящих температурных испытаний, которые мы будем проводить на расчетную температуру 3 апреля, выявилось незначительное повреждение. Чтобы это не произошло к более драматичным последствиями, мы с городскими властями и со всеми причастными потребителями, согласовали график на проведение ремонтных работ. Сегодня с 8.30 до 20.00 занимаемся устранением этого повреждения.

По подсчетам энергетиков, за время отключения теплоснабжения температура в помещениях не должна опуститься ниже 16 градусов. Все работы планируют завершить до полуночи.