Ильина: в качестве образования главное – это подготовка наших кадров

На повестке выборы Президента Республики Беларусь. О главном общественно-политическом событии нашей страны и почему сила белорусского народа в единстве, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.
На повестке выборы Президента Республики Беларусь. О главном общественно-политическом событии нашей страны и почему сила белорусского народа в единстве, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.
Член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина высказалась о важности голоса каждого и какое будущее для детей она видит в Беларуси.
Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Сегодня очень важный момент. Вся неделя, мне кажется, решающая в жизни нашей республики. И я уверена, что белорусы, так же, как и я, уже взрослые или молодые, голосуют за прекрасное будущее нашей страны, где дети будут воспитываться под мирным небом, где у каждого есть возможность реализовывать свои планы. Конечно, мы думаем про развитие нашей родной Беларуси, и сегодня как раз таки голос каждого очень важен.
Она также коснулась пятилетки качества в образовании, обратив внимание на подготовку кадров и законодательное обеспечение процесса образования в стране.
Марина Ильина:
Качество для образования – это, я бы сказала, бренд. Если будет качественное образование, то и страна будет развиваться. Над качеством образования мы думать будем не только в предстоящую пятилетку, мы думаем об этом каждый день. И, наверное, главное, над чем мы сегодня задумываемся, – это качественная подготовка наших кадров. Наши педагоги должны быть подготовлены к вызовам нынешнего дня. Они должны уметь разговаривать и мотивировать новое поколение. Они должны разговаривать практически на одной волне. Мы говорим про цифровизацию, мы говорим про новые технологии, но вместе с тем мы не забываем, что доброе слово, хорошее отношение, создание комфортной обстановки – это то, что отличает наше белорусское образование и именно качество нашего образования. Ежегодно мы вносим предложения в новые законопроекты, касающиеся образования. И как раз таки в 2024 году очень много законов было с поправками в Кодекс об образовании внесено. И сейчас наша главная задача 2025-2026 года – отработать те новшества, которые были внесены.
Хоменко: в основе устойчивого развития любого государства лежит мирное существование.