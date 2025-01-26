Ильина: в качестве образования главное – это подготовка наших кадров

На повестке выборы Президента Республики Беларусь. О главном общественно-политическом событии нашей страны и почему сила белорусского народа в единстве, рассказали в программе «Сенат» на СТВ.

Член Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию, председатель комитета по образованию Мингорисполкома Марина Ильина высказалась о важности голоса каждого и какое будущее для детей она видит в Беларуси.

Марина Ильина, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Сегодня очень важный момент. Вся неделя, мне кажется, решающая в жизни нашей республики. И я уверена, что белорусы, так же, как и я, уже взрослые или молодые, голосуют за прекрасное будущее нашей страны, где дети будут воспитываться под мирным небом, где у каждого есть возможность реализовывать свои планы. Конечно, мы думаем про развитие нашей родной Беларуси, и сегодня как раз таки голос каждого очень важен.

Она также коснулась пятилетки качества в образовании, обратив внимание на подготовку кадров и законодательное обеспечение процесса образования в стране.