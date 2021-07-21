На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 650 тысяч тонн зерна. В 2020 году на эту дату приходилось 443 тысячи тонн.

В среднем по стране урожайность – почти 35 центнеров с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом сезоне. Что касается темпов жатвы, то традиционно на старте лидируют южные регионы – Брестский и Гомельский. Все активнее включаются центральные районы.

К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше обычного выехать в поля. Старт уборочной в середине июля – явление для региона небывалое. Сейчас работа хлеборобов сконцентрирована на уборке рапса, также зерновых культур. На хлебных нивах здесь ежедневно задействованы более тысячи комбайнов. Чтобы кампания прошла без сбоев, поручено создать механизированные бригады по круглосуточному ремонту техники.

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

Все районы области приступили, начали уборку. На сегодня убрано всего 13,5 тысячи гектаров. Намолочена 41 тысяча тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара. По оценкам специалистов, в районе 850-870 тысяч тонн мы должны получить.