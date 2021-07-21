Прямой эфир

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области

21 июля 2021 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С каждым днем возрастают темпы жатвы. На утро 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны почти на 9 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Намолочено 650 тысяч тонн зерна. В 2020 году на эту дату приходилось 443 тысячи тонн.

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области-1

В среднем по стране урожайность – почти 35 центнеров с гектара. Это чуть ниже, чем в прошлом сезоне. Что касается темпов жатвы, то традиционно на старте лидируют южные регионы – Брестский и Гомельский. Все активнее включаются центральные районы.

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области-4

К массовой уборке хлеба приступили и аграрии севера страны. В Витебской области погодные условия позволили комбайнерам на две недели раньше обычного выехать в поля. Старт уборочной в середине июля – явление для региона небывалое. Сейчас работа хлеборобов сконцентрирована на уборке рапса, также зерновых культур. На хлебных нивах здесь ежедневно задействованы более тысячи комбайнов. Чтобы кампания прошла без сбоев, поручено создать механизированные бригады по круглосуточному ремонту техники.

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области-7

Валерий Нерозя, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:
Все районы области приступили, начали уборку. На сегодня убрано всего 13,5 тысячи гектаров. Намолочена 41 тысяча тонн при средней урожайности 30 центнеров с гектара. По оценкам специалистов, в районе 850-870 тысяч тонн мы должны получить.

На две недели раньше обычного. К массовой уборке хлеба приступили аграрии Витебской области-10

В 2021 году аграриям Витебской области предстоит убрать 350 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур.

# Уборочная кампания # общество # Валерий Нерозя # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами
21 июля 2021 14:39

«Понимала, что на меня ставят». Самая титулованная дзюдоистка Беларуси о спорте и борьбе за пределами татами

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения «Запад-2021»
21 июля 2021 14:16

В Беларусь прибывают российские военнослужащие с техникой для подготовки учения «Запад-2021»

Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии
21 июля 2021 14:02

Литовский политолог о нелегальной миграции: ваш Президент сдерживал эти потоки много-много лет, но были пройдены красные линии