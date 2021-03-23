«Я жёсткий руководитель». Она возглавила промышленный холдинг и считает, что только «человек – творец своей судьбы»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как ей удается управлять крупным предприятием. Вадим Щеглов, ведущий:

Какой вы руководитель: либеральный, жесткий, справедливый?

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Я жесткий руководитель. В первую очередь я жесткий руководитель сама к себе. Я уже в каком-то интервью говорила, что меня родители воспитывали строго, всегда говорили: «Если ты можешь сделать на 200 %, ты должна сделать на 200 % то, что можно сделать на 100 %». Поэтому я к себе очень самокритична, того же требую от своих подчиненных. Не каждый может выдержать мой темп. Это однозначно. Все-таки есть люди, которые не готовы так работать. Вадим Щеглов:

Когда смотришь на руководителя женщину, которая возглавила такой холдинг промышленный, понимаешь, что она действительно сделала себя сама и через многое прошла. Ей было в некоторых моментах вдвойне тяжелее, чем мужчине, мне так кажется. Я вспоминаю героиню фильма «Москва слезам не верит». Вас с ней не сравнивают? Надежда Лазаревич:

Не знаю, может, сравнивают, но я люблю это кино.

Вадим Щеглов:

Глядя на героиню этого фильма, что вы видите? Надежда Лазаревич:

Вижу, что человек – творец своей судьбы, что если он хочет, то может достичь многого. Но просто хотеть мало, нужно еще к этому идти, учиться, развиваться. Вадим Щеглов:

Вы по характеру больше консерватор или новатор? Я так понял, что вы активный пользователь социальных сетей и информационных технологий, идете в ногу со временем. Вы человек, который несет прогресс и в вашу непосредственную деятельность?

Надежда Лазаревич:

Да, я больше новатор. Я требую каких-то быстрых разработок. Я всегда говорю о том, что это не Советский Союз, что мы создаем машину пять лет. Если машина актуальна, то она актуальна сейчас. Через два года или через полгода она уже будет неактуальна. Ее кто-то другой создаст, мы уже будем не нужны в той или иной сфере. Поэтому я ищу, изучаю интернет, смотрю, что предлагают на других рынках. Всегда отправляю своим технологам, конструкторам, чтобы они посмотрели. И в работе, что касается разработки технологий, и в финансовой дисциплине, и в экономической сфере я больше новатор. Я всегда требую и спрашиваю от своих замов, чтобы они всегда оперативно изучали любые изменения и пытались применить их на нашем заводе, чтобы мы могли быть всегда в тренде. Вадим Щеглов:

Поделитесь лайфхаками, как руководить мужским коллективом директору женщине?