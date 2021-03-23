«Я жёсткий руководитель». Она возглавила промышленный холдинг и считает, что только «человек – творец своей судьбы»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», рассказала, как ей удается управлять крупным предприятием.
Вадим Щеглов, ведущий:
Какой вы руководитель: либеральный, жесткий, справедливый?
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Я жесткий руководитель. В первую очередь я жесткий руководитель сама к себе. Я уже в каком-то интервью говорила, что меня родители воспитывали строго, всегда говорили: «Если ты можешь сделать на 200 %, ты должна сделать на 200 % то, что можно сделать на 100 %». Поэтому я к себе очень самокритична, того же требую от своих подчиненных. Не каждый может выдержать мой темп. Это однозначно. Все-таки есть люди, которые не готовы так работать.
Вадим Щеглов:
Когда смотришь на руководителя женщину, которая возглавила такой холдинг промышленный, понимаешь, что она действительно сделала себя сама и через многое прошла. Ей было в некоторых моментах вдвойне тяжелее, чем мужчине, мне так кажется. Я вспоминаю героиню фильма «Москва слезам не верит». Вас с ней не сравнивают?
Надежда Лазаревич:
Не знаю, может, сравнивают, но я люблю это кино.
Вадим Щеглов:
Глядя на героиню этого фильма, что вы видите?
Надежда Лазаревич:
Вижу, что человек – творец своей судьбы, что если он хочет, то может достичь многого. Но просто хотеть мало, нужно еще к этому идти, учиться, развиваться.
Вадим Щеглов:
Вы по характеру больше консерватор или новатор? Я так понял, что вы активный пользователь социальных сетей и информационных технологий, идете в ногу со временем. Вы человек, который несет прогресс и в вашу непосредственную деятельность?
Надежда Лазаревич:
Да, я больше новатор. Я требую каких-то быстрых разработок. Я всегда говорю о том, что это не Советский Союз, что мы создаем машину пять лет. Если машина актуальна, то она актуальна сейчас. Через два года или через полгода она уже будет неактуальна. Ее кто-то другой создаст, мы уже будем не нужны в той или иной сфере. Поэтому я ищу, изучаю интернет, смотрю, что предлагают на других рынках. Всегда отправляю своим технологам, конструкторам, чтобы они посмотрели. И в работе, что касается разработки технологий, и в финансовой дисциплине, и в экономической сфере я больше новатор. Я всегда требую и спрашиваю от своих замов, чтобы они всегда оперативно изучали любые изменения и пытались применить их на нашем заводе, чтобы мы могли быть всегда в тренде.
Вадим Щеглов:
Поделитесь лайфхаками, как руководить мужским коллективом директору женщине?
Надежда Лазаревич:
Так же, как и руководить мужчине женским коллективом. Честно выполнять свои обязанности, показывать на своем примере, как необходимо работать. Самое главное, чтобы ты мог со своим подчиненным (неважно, мужчина это или женщина) быть на одной волне, чтобы ты чувствовал за собой спину, опору. Они чувствуют это во мне, я чувствую это в них. У нас только командная игра. Если не получается работать в команде, мы расстаемся с людьми, потому что зачем друг друга мучить.
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