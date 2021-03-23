Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», высказала свое мнение по поводу старения промышленных коллективов.
Вадим Щеглов, ведущий:
Когда я слушал производственников, которые выступали на ВНС, где вы тоже были, парень из БМЗ, потом еще девушка.
Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Отличный парень, великолепный. Мне он очень понравился. И девчонка мне понравилась из Витебской области. Она не медик, вот ее в партию точно надо, потому что она умеет правильно доносить мысли. Мы так же много думаем, как и они, но не всегда можем это сказать, а сказать еще при большой аудитории и достойно – это, конечно, стоит уважения.
Вадим Щеглов:
Так вот они говорили о том, что идет старение промышленных коллективов.
Надежда Лазаревич:
Да, подтверждаю. Так и есть. У меня один из вопросов, который я как делегат ВНС поднимала, – это поднятие статуса рабочей профессии. У нас это непрестижно, у нас престижно пойти в IT.
Вадим Щеглов:
Я вам скажу, что работать журналистом на телевидении сейчас тоже непрестижно. Работать учителем в школе, оказывается, тоже бывает непрестижно. И медиком. Получается, что у нас все профессии так могут про себя сказать. Промышленность в свое время была на счету. После окончания училища туда хотели, мечтали. Отец приводил своего сына, мать – дочь. Там создавали семьи. Сегодня пойдите к студентам и спросите: кто из вас хочет пойти работать на завод?
Надежда Лазаревич:
И это будет меньшее количество людей, к сожалению. Поэтому я и говорю, что необходимо поднимать статус рабочей профессии, необходимо детям прививать любовь к производству уже со школьной скамьи.
Вадим Щеглов:
Как это делать? Нужны дополнительные уроки?
Надежда Лазаревич:
Открытые уроки, ходить в цеха, приводить потрогать профессию руками.
Вадим Щеглов:
Хорошо, промышленный туризм.
Надежда Лазаревич:
Это не то.
Вадим Щеглов:
А почему нет? Ребенка в школе, когда идет выбор профессии, возят на предприятия. Они видят, как работают. Многие начинают думать о том, что почему бы мне не связать свою жизнь с промышленностью?
Надежда Лазаревич:
Сколько у нас заводов делает промышленный туризм?
Вадим Щеглов:
Это же не бесплатно. 45 рублей должны родители заплатить.
Надежда Лазаревич:
А я говорю, что нужно брать какой-то класс в какой-то школе.
Вадим Щеглов:
Вы это делаете у себя на предприятии?
Надежда Лазаревич:
Мы этого пока не делаем, но планируем в Бобруйске с определенной школой начинать это делать. Мы поддерживаем ребят из техникумов и сузов, которые у нас есть в Бобруйске. На практику забираем раньше, оплачиваем эту практику. Но это все-таки уже после школы. А сейчас мы хотим заниматься уже с шестыми – седьмыми классами, чтобы показывать, что эти профессии тоже оплачиваемые, там тоже можно развиваться и профессионально, и в виде карьеры. У меня, например, есть замы директора холдинга, которые пришли в цех, работали слесарями, работали стропальщиками, но развивались. И сейчас они замы генерального директора.
Вадим Щеглов:
Почему у нас сейчас сложилось в обществе, что ты успешен только потому, что ты в IT?
Надежда Лазаревич:
Я же говорю, не хватает какой-то дополнительной информации. У нас проблема в передаче информации. Вы говорите, что я достаточно часто на телеканалах появляюсь, но я появляюсь только с той целью, чтобы показать, что можно развиваться и в промышленности и что нужно туда идти. За этим будущее в этой стране. Поверьте, у нас действительно достойные предприятия, очень хорошие специалисты. Самое важное – у нас есть компетенции.
Вадим Щеглов:
Которые сохранились и приумножились.
Надежда Лазаревич:
Да.
«Я жесткий руководитель». Она возглавила промышленный холдинг и считает, что только «человек – творец своей судьбы» – подробнее здесь.