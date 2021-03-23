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Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?

23 марта 2021 06:19
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”», высказала свое мнение по поводу старения промышленных коллективов.

Вадим Щеглов, ведущий:
Когда я слушал производственников, которые выступали на ВНС, где вы тоже были, парень из БМЗ, потом еще девушка.

Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?-1

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:
Отличный парень, великолепный. Мне он очень понравился. И девчонка мне понравилась из Витебской области. Она не медик, вот ее в партию точно надо, потому что она умеет правильно доносить мысли. Мы так же много думаем, как и они, но не всегда можем это сказать, а сказать еще при большой аудитории и достойно – это, конечно, стоит уважения.

Вадим Щеглов:
Так вот они говорили о том, что идет старение промышленных коллективов.

Надежда Лазаревич:
Да, подтверждаю. Так и есть. У меня один из вопросов, который я как делегат ВНС поднимала,  это поднятие статуса рабочей профессии. У нас это непрестижно, у нас престижно пойти в IT.

Вадим Щеглов:
Я вам скажу, что работать журналистом на телевидении сейчас тоже непрестижно. Работать учителем в школе, оказывается, тоже бывает непрестижно. И медиком. Получается, что у нас все профессии так могут про себя сказать. Промышленность в свое время была на счету. После окончания училища туда хотели, мечтали. Отец приводил своего сына, мать – дочь. Там создавали семьи. Сегодня пойдите к студентам и спросите: кто из вас хочет пойти работать на завод?

Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?-4

Надежда Лазаревич:
И это будет меньшее количество людей, к сожалению. Поэтому я и говорю, что необходимо поднимать статус рабочей профессии, необходимо детям прививать любовь к производству уже со школьной скамьи.

Вадим Щеглов:
Как это делать? Нужны дополнительные уроки?

Надежда Лазаревич:
Открытые уроки, ходить в цеха, приводить потрогать профессию руками.

Вадим Щеглов:
Хорошо, промышленный туризм.

Надежда Лазаревич:
Это не то.

Вадим Щеглов:
А почему нет? Ребенка в школе, когда идет выбор профессии, возят на предприятия. Они видят, как работают. Многие начинают думать о том, что почему бы мне не связать свою жизнь с промышленностью?

Надежда Лазаревич:
Сколько у нас заводов делает промышленный туризм?

Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?-7

Вадим Щеглов:
Это же не бесплатно. 45 рублей должны родители заплатить.

Надежда Лазаревич:
А я говорю, что нужно брать какой-то класс в какой-то школе.

Вадим Щеглов:
Вы это делаете у себя на предприятии?

Надежда Лазаревич:
Мы этого пока не делаем, но планируем в Бобруйске с определенной школой начинать это делать. Мы поддерживаем ребят из техникумов и сузов, которые у нас есть в Бобруйске. На практику забираем раньше, оплачиваем эту практику. Но это все-таки уже после школы. А сейчас мы хотим заниматься уже с шестыми – седьмыми классами, чтобы показывать, что эти профессии тоже оплачиваемые, там тоже можно развиваться и профессионально, и в виде карьеры. У меня, например, есть замы директора холдинга, которые пришли в цех, работали слесарями, работали стропальщиками, но развивались. И сейчас они замы генерального директора.

Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?-10

Вадим Щеглов:
Почему у нас сейчас сложилось в обществе, что ты успешен только потому, что ты в IT?

Надежда Лазаревич:
Я же говорю, не хватает какой-то дополнительной информации. У нас проблема в передаче информации. Вы говорите, что я достаточно часто на телеканалах появляюсь, но я появляюсь только с той целью, чтобы показать, что можно развиваться и в промышленности и что нужно туда идти. За этим будущее в этой стране. Поверьте, у нас действительно достойные предприятия, очень хорошие специалисты. Самое важное – у нас есть компетенции.

Вадим Щеглов:
Которые сохранились и приумножились.

Надежда Лазаревич:
Да.

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# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Щеглов # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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