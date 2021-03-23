Старение промышленных коллективов. Какой выход предлагает руководитель холдинга «Бобруйскагромаш»?

Вадим Щеглов, ведущий: Когда я слушал производственников, которые выступали на ВНС, где вы тоже были, парень из БМЗ, потом еще девушка.

Надежда Лазаревич, генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга “Бобруйскагромаш”»:

Отличный парень, великолепный. Мне он очень понравился. И девчонка мне понравилась из Витебской области. Она не медик, вот ее в партию точно надо, потому что она умеет правильно доносить мысли. Мы так же много думаем, как и они, но не всегда можем это сказать, а сказать еще при большой аудитории и достойно – это, конечно, стоит уважения.

Вадим Щеглов:

Так вот они говорили о том, что идет старение промышленных коллективов.

Надежда Лазаревич:

Да, подтверждаю. Так и есть. У меня один из вопросов, который я как делегат ВНС поднимала, – это поднятие статуса рабочей профессии. У нас это непрестижно, у нас престижно пойти в IT.

Вадим Щеглов:

Я вам скажу, что работать журналистом на телевидении сейчас тоже непрестижно. Работать учителем в школе, оказывается, тоже бывает непрестижно. И медиком. Получается, что у нас все профессии так могут про себя сказать. Промышленность в свое время была на счету. После окончания училища туда хотели, мечтали. Отец приводил своего сына, мать – дочь. Там создавали семьи. Сегодня пойдите к студентам и спросите: кто из вас хочет пойти работать на завод?