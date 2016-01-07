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«Я выздоравливаю»: Джанет Джексон впервые прокомментировала слухи о страшном диагнозе

07 января 2016 17:19
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Новости США. Поклонников американской певицы Джанет Джексон на неделе шокировала новость, распространенная рядом СМИ. Издания, ссылаясь на медиков, написали о том, что

у младшей сестры Майкла Джексона диагностирован рак гортани.

И она якобы не может петь не только, но и говорить.

На то, что информация – не чья-то злая шутка указывала и отмена гастрольного тура певицы. Об этом сама Джексон сообщила на своей странице в «Инстаграм». 49-летняя певица рассказала о проблемах со здоровьем и с грустью констатировала: гастрольный тур откладывается до весны.

«Я выздоравливаю»: Джанет Джексон впервые прокомментировала слухи о страшном диагнозе-1

Несколько часов назад Джанет опровергла информацию о страшном диагнозе.

Джанет Джексон:
Помните, верить надо тому, что вы слышите из моих уст. Слухи не подтвердились. У меня нет рака. Я выздоравливаю. Врачи разрешили мне провести концерты в Европе. Все отложенные шоу будут перенесены на другое время. Спасибо всем за молитвы и любовь!

Певица так и не уточнила, что именно с ней произошло.

# общество # Фотофакт # Звезды # Джанет Джексон

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