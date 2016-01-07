«Я выздоравливаю»: Джанет Джексон впервые прокомментировала слухи о страшном диагнозе

Новости США. Поклонников американской певицы Джанет Джексон на неделе шокировала новость, распространенная рядом СМИ. Издания, ссылаясь на медиков, написали о том, что

у младшей сестры Майкла Джексона диагностирован рак гортани.

И она якобы не может петь не только, но и говорить.

На то, что информация – не чья-то злая шутка указывала и отмена гастрольного тура певицы. Об этом сама Джексон сообщила на своей странице в «Инстаграм». 49-летняя певица рассказала о проблемах со здоровьем и с грустью констатировала: гастрольный тур откладывается до весны.