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Facebook заблокировал фото датской статуи Русалочки за сексуальный подтекст

07 января 2016 15:37
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Новости Дании. Известную скульптуру Русалки в Копенгагене ежегодно фотографируют миллионы туристов, но руководство социальной сети Facebook, кажется, в число поклонников «девушки» не входит. 

Фотографии Русалки, которая стоит в порту вот уже 102 года, Facebook заблокировал. 

Facebook заблокировал фото датской статуи Русалочки за сексуальный подтекст-1


Фото. Getty

Причиной тому стала якобы чрезмерная нагота и скрытый сексуальный подтекст.

Об этом сообщила журналистам датский депутат, министр сельского хозяйства Метте Гьерсков, которая пыталась прикрепить к посту на своей странице изображение скульптуры, но получила уведомление об отказе. 

Метте Гьерсков (в Facebook):
Русалочка чрезмерно обнажённая для Facebook. Я не могу поместить подобное объявление в своём блоге. Я не наблюдала такой активности по отношению к нашему местному достоянию, чтобы его рассматривали в качестве детской порнографии и подобного рода гадостям.

Facebook заблокировал фото датской статуи Русалочки за сексуальный подтекст-4

Когда история получила резонанс, пост министра все-таки опубликовали.

К слову, в прошлом году Facebook обновил свою директиву: внес поправки о том, что может быть опубликовано, а что нет в целях предотвращения различного рода замешательств.

Представители социальной сети сообщили, что они ограничили распространение наготы в связи с тем, что некоторая часть внутри мирового сообщества может быть чувствительна к такого рода материалам. В связи с этим запрещена и публикация фото женской груди. Исключение составляют случаи кормления грудью или фотографии после операции по удалению молочной железы. 

# общество # Необычное # Туризм

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