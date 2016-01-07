Facebook заблокировал фото датской статуи Русалочки за сексуальный подтекст

Фотографии Русалки, которая стоит в порту вот уже 102 года, Facebook заблокировал.

Новости Дании. Известную скульптуру Русалки в Копенгагене ежегодно фотографируют миллионы туристов, но руководство социальной сети Facebook, кажется, в число поклонников «девушки» не входит.

Об этом сообщила журналистам датский депутат, министр сельского хозяйства Метте Гьерсков, которая пыталась прикрепить к посту на своей странице изображение скульптуры, но получила уведомление об отказе. Метте Гьерсков (в Facebook): Русалочка чрезмерно обнажённая для Facebook. Я не могу поместить подобное объявление в своём блоге. Я не наблюдала такой активности по отношению к нашему местному достоянию, чтобы его рассматривали в качестве детской порнографии и подобного рода гадостям.

Когда история получила резонанс, пост министра все-таки опубликовали.

К слову, в прошлом году Facebook обновил свою директиву: внес поправки о том, что может быть опубликовано, а что нет в целях предотвращения различного рода замешательств.

Представители социальной сети сообщили, что они ограничили распространение наготы в связи с тем, что некоторая часть внутри мирового сообщества может быть чувствительна к такого рода материалам. В связи с этим запрещена и публикация фото женской груди. Исключение составляют случаи кормления грудью или фотографии после операции по удалению молочной железы.