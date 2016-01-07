Православный мир отмечает Рождество Христово: прямое включение СТВ из Свято-Духова кафедрального собора

Новости Беларуси. Православный мир отмечает Рождество Христово. В Минске главная рождественская служба прошла этой ночью в Свято-Духовом кафедральном соборе. А сегодня, 7 января, православные белорусы продолжают радоваться пришествию божьего сына на землю. Праздничные службы проходят во всех храмах страны.

Вместе с прихожанами этот великий праздник встречает и корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ, которая в эти минуты находится у Свято-Духова кафедрального собора.

Ирина Мартьянова, СТВ:

Валя, с праздником, и с какими чувствами приходят сегодня белорусы в храм?

Валентина Железная, СТВ:

Спасибо, Ира! И Вас с Рождеством! Настроение сегодня у всех праздничное. Верующие идут в храмы с открытым сердцем и надеждой на светлое будущее. В этот день люди молятся о самом сокровенном: о здоровье близких, любви и понимании в семьях. Конечно, многие зажигают рождественские свечи, огонь которых символизирует победу света над тьмой.

В Свято-Духовом кафедральном соборе многолюдно. Здесь весь день проходят праздничные богослужения. Священники сегодня облачены в золотые одежды, подчеркивающие торжественность праздника и символизирующие божественный свет.

Рождество принято отмечать в семейном кругу. Поэтому многие приходят в храм целыми семьями. Здесь и дети, и люди почтенного возраста.

Рождество причислено церковью к великим двунадесятым праздникам. Этот день считается началом начал. Ведь именно с момента появления на свет Богомладенца берет отсчет новая эра.

Валентина Железная, СТВ:

К слову, Ира, хочу заметить, что греет людей сегодня не только вера, но и погода. Аккурат к Рождеству на дворе значительно потеплело! После 25-градусного минуса как тут не верить в рождественское чудо?!

Ирина Мартьянова, СТВ:

Спасибо Валя.

Наши корреспонденты встречают этот светлый праздник вместе с прихожанами у стен главного православного храма страны.