Епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин стал лауреатом премии «За духовное возрождение»

Новости Беларуси. К нему идут за верой и крепостью душевных сил. Герой следующего материала программы Новости «24 часа» на СТВ – епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, лауреат премии Президента «За духовное возрождение».

Помимо служения церкви владыка активно занимается благотворительностью, благодаря его усилиям в Борисове реконструировали Кафедральный собор воскресения Христова. С духовным наставником пообщалась и наш корреспондент Илона Волынец.

Он мог бы стать отличным инженером-радиофизиком. Но, изучая квантовую механику, понял, что его предназначение совсем в другой профессии. Богу и людям епископ Вениамин служит более 20 лет. Под его патронажем борисовский дом ребенка, для взрослых и детей работает воскресная школа. Благодаря стараниям владыки Вениамина в Борисове реконструировали главный городской храм – Свято-Воскресенский кафедральный собор.

Илона Волынец, СТВ:

С тех пор, как заложили первый камень в основание собора, прошло более 140 лет. За это время храм пережил многое: войны и революции. И вот сейчас благодаря масштабной реставрации церковь вновь широко открывает двери для всех верующих.

Колокольня у храма в конце 30-х годов и вовсе была парашютной вышкой. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы. А значит, совсем скоро архитектурная жемчужина вновь вернется в ожерелье белорусского культурного наследия.

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Духовное наследие, которое нам оставили наши предки, использовать как можно шире. Ничего лучше мы не сможем найти. Самый лучший подход к воспитанию человека – это подход, который использовали раньше. И мы видим, какие люди воспитывались: святые люди воспитывались.

По ходатайству владыки Вениамина намечено возведение и новых храмов. А самые интересные факты православной жизни родного края епископ собрал воедино. Под его редакцией вышла книга, где можно отыскать редкие архивные сведения и снимки. И кто знает, может, эту историю духовной жизни продолжат наши потомки.

Но труд духовного наставника оценили и сейчас. Причем на самом высоком уровне. Епископ Вениамин – среди лауреатов премии Президента «За духовное возрождение».

Вениамин, епископ Борисовский и Марьиногорский:

Мир будет тогда, когда люди постараются жить в соответствии с законом божьим, внимать голосу церкви и работать над собой. Потому что, прежде всего надо, чтобы мир водворился в душе каждого человека.

За мудрым советом к духовному наставнику обращаются начинающие пастыри и прихожане. И с каждым из них он готов поделиться и верой, и крепостью душевных сил.