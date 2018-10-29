В пункте пропуска «Брузги» до 2 ноября изменилась организация движения транспорта

Новости Беларуси. Линия въезда в Беларусь из Польши временно закрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответственно, машины теперь могут проехать только по встречной полосе. Это касается как легкового, так и грузового транспорта. Причем не важно, автомобиль въезжает в нашу страну или выезжает.