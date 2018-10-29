Прямой эфир

В пункте пропуска «Брузги» до 2 ноября изменилась организация движения транспорта

29 октября 2018 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Линия въезда в Беларусь из Польши временно закрыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пункте пропуска «Брузги» до 2 ноября изменилась организация движения транспорта-1

Соответственно, машины теперь могут проехать только по встречной полосе. Это касается как легкового, так и грузового транспорта. Причем не важно, автомобиль въезжает в нашу страну или выезжает.

В пункте пропуска «Брузги» до 2 ноября изменилась организация движения транспорта-4

Такая схема будет действовать до 2 ноября. Изменения связаны с реконструкцией пункта пропуска «Брузги».

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Когда его нет рядом, я постоянно переживаю». Как избавиться от ревности?
29 октября 2018 07:17

«Когда его нет рядом, я постоянно переживаю». Как избавиться от ревности?

Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках
29 октября 2018 07:09

Коммунальные службы могут быть оштрафованы за лишние суммы в жировках

100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей
29 октября 2018 06:42

100 лет ВЛКСМ: самое массовое молодежное движение отмечает вековой юбилей