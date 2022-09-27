Романтики в ней меньше, чем в сериалах. Лучший опер Беларуси рассказал о работе в уголовном розыске

Новости Беларуси. Лучший оперуполномоченный страны работает в Гомеле. Александр Юрченко с большим отрывом опередил 20 своих соперников в национальном конкурсе профессионального мастерства. Однако подобный титул лишь приятный бонус для сотрудника уголовного розыска. Главное – раскрыть все преступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О буднях и самых сложных делах сыщика рассказала Анна Корольчук.

Должно быть внутреннее желание и внутренний стержень, чтобы работать в уголовном розыске. Прежде всего. Если это желание есть, человек сможет любые трудности выдержать.

В уголовный розыск Александр Юрченко пришел 10 лет назад, сразу после окончания Академии МВД. О сделанном выборе не пожалел ни разу. Боевым крещением стало дело о краже мобильного телефона. Его в итоге изъяли у скупщика на рынке и нашли виновного. Были в его практике и более тяжкие преступления.

Александр Юрченко, старший оперуполномоченный ОВД Советского района Гомеля:

Один из одиозных таких примеров, с которым приходилось сталкиваться, не характерным ни для Республики Беларусь, ни для современного общества в целом – в начале своей практической деятельности я выезжал на сообщение о пожаре дома, в ходе тушения пожара были обнаружены два тела (мужчина и женщина) с телесными повреждениями, от которых наступила смерть. Впоследствии было установлено, что сын заказал своему другу осуществить убийство отца и бабушки из корыстных побуждений. В ходе проведенных мероприятий данные лица были установлены, их вина была доказана, и в настоящее время они отбывают длительные сроки наказания.

Не менее резонансным было дело о нападении на пенсионерку. На улице около магазина женщину несколько раз ударили ножом в грудь и отобрали сумку. Вора нашли – он был ранее судим за убийство. Впрочем, с годами таких фактов становится меньше. Сейчас их место занимают серийные мошенничества, особенно в интернете. Несмотря на увлеченность работой и адреналин, который порой погружает в расследование с головой, Александр научился совмещать службу и личную жизнь. Тем более, что супруга также работает в милиции. Свой район мужчина знает досконально – родился и вырос здесь. Тем, кто судит о его профессии по популярным сериалам, отвечает, что романтизма в ней куда меньше, боевые навыки приходится применять нечасто.

Александр Юрченко:

В кино больше такой рутины не показывают, а у нас больше рутинная работа. Там показывают верхушку айсберга, где с пистолетом люди бегают. А здесь у нас немножко наоборот – смещено в сторону рутинной работы с документами, с людьми, задержания.

Кражи и аферы – повседневная рутина. В работе опера важно не просто найти преступника, но и доказать его вину. Кстати, обойти коллег на конкурсе Александру удалось благодаря отличной теоретической подготовке. Майор собрал целую библиотеку профильных пособий и тщательно ее штудировал. Освежил в памяти и последние изменения законодательства. Закрепили успех отличные отметки по физо и стрельбе. Таким результатом коллеги гордится весь отдел.

Андрей Баранец, начальник ОВД Советского района Гомеля:

Требования, как и у каждого руководителя, чтобы был достойный результат, а сотрудники это воспринимают. В коллективе много молодых сотрудников, есть к чему стремиться. Наверное, всем будет приятно работать в паре с таким сотрудником.