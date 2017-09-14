«Запад-2017», день первый: 24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника

Новости Беларуси. 14 сентября официально началось совместное белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2017». В ходе маневров войскам предстоит защитить интересы союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ По легенде тренировки необходимо уничтожить незаконные вооруженные формирования. Проходит операция на шести полигонах Беларуси и трех российских. В учении примут участие тысячи военнослужащих и задействованы сотни единиц техники. Наблюдать за активной фазой «Запада-2017» приглашены многочисленные представители международных организаций и СМИ.

Алексей Волков, СТВ:

В 09:00 учение «Запад-2017» стартовало в этих местах, где находится пункт управления, по сути дела, мозговой центр маневров. С утра здесь проверили связь – все готово. И, конечно же, его местонахождение строго засекречено. Связь налажена, техника заправлена, а личный состав готов к выполнению боевых задач. По-армейски четко – каждая минута расписана – генштабы союзного государства раздают последние указания перед стартом.

Олег Белоконев, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Пункты управления развернуты, система управления создана и функционирует в полном объеме. Сейчас прошло уточнение задач. Наиболее активные действия в настоящий момент ведутся на Лепельском полигоне и полигоне Лосвидо, где войска практически выполняют задачи по поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательной группы незаконных вооруженных формирований в глубине нашей страны.

Сценарий учений прописан до 20 сентября. Проходить операция будет на шести белорусских полигонах – среди них такие как Борисовский, Ружанский и Осиповичский. Стратегический сосед дополнительно отрабатывают борьбу с экстремистами на трех площадках. И все же учение – это не только хорошая возможность отработать совместные действия проверенных временем солдат и техники. Вот, к примеру, новинка отечественного военпрома – беспилотный вертолет. Причем 90 % начинки родом из Беларуси.

Беспилотник оснащен небольшими гранатометами – идеальный размер для поддержки сухопутных войск и уничтожения вражеских позиций, которые замаскированы и недоступны большим авиационным братьям (к примеру, в городах и зданиях). Уже сегодня он колесит вокруг штаба как наблюдатель. Максим Слиж, СТВ:

Мой коллега наблюдал за происходящим в штабе учения «Запад-2017». А расскажу вам о том, что 14 сентября происходило в Витебской области. Диверсанты решили захватить все полигоны. Способ простой: есть цель – ждем координат. Пока не все точно понимают, что эти учения – план защиты, а не нападения.

Дмитрий Глинский, заместитель командира 19 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Как правило, опыт боевых действий в разных странах, в том числе и ближайшего зарубежья, показывает, что один из действенных способов – действие личного состава именно на блокпосту на каком-нибудь дорожном направлении в том месте, где проходит большое количество транспорта и мирных граждан.

Диверсанты (условный противник), так задумано, где-то рядом. Подразделения сил специальных операций объекты для ликвидации вычисляют на раз. Евгений Молоховский, снайпер 3 мотострелковой роты Вооруженных Сил Республики Беларусь:

24 часа в сутки мы контролируем недопущение сил противника. Эта активная фаза учения – первая. Бойцы готовы, техника, как принято говорить, «со взводом».

Вячеслав Мисиян, командир 3 взвода 3 мотострелковой роты Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Личный состав взвода, конкретное отделение, которое несло службу на блокпосту, адекватно отреагировало на проявление агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований.