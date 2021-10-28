«Я восхищён тем, что сейчас произошло». Ветерану Александру Божко исполнилось 90, его поздравило Минобороны

Новости Беларуси. Чествование людей в погонах, посвятивших свою жизнь служению Родине, стало доброй традицией. На днях со знаменательной датой Министерство обороны поздравило ветерана, полковника в отставке, начальника отдела кадров 28-й общевойсковой армии Белорусского военного округа Александра Божко. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему исполнилось 90. За 40 с лишним лет трудового стажа Александр Иванович прошел путь от командира взвода топобатареи 60-го гвардейского артиллерийского полка до начальника отдела кадров, внес весомый вклад в развитие всей кадровой системы Вооруженных сил Беларуси.