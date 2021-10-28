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«Я восхищён тем, что сейчас произошло». Ветерану Александру Божко исполнилось 90, его поздравило Минобороны

28 октября 2021 14:22
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Новости Беларуси. Чествование людей в погонах, посвятивших свою жизнь служению Родине, стало доброй традицией. На днях со знаменательной датой Министерство обороны поздравило ветерана, полковника в отставке, начальника отдела кадров 28-й общевойсковой армии Белорусского военного округа Александра Божко. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я восхищён тем, что сейчас произошло». Ветерану Александру Божко исполнилось 90, его поздравило Минобороны-1

Ему исполнилось 90. За 40 с лишним лет трудового стажа Александр Иванович прошел путь от командира взвода топобатареи 60-го гвардейского артиллерийского полка до начальника отдела кадров, внес весомый вклад в развитие всей кадровой системы Вооруженных сил Беларуси.

«Я восхищён тем, что сейчас произошло». Ветерану Александру Божко исполнилось 90, его поздравило Минобороны-4

Александр Божко, ветеран:
Я восхищен тем, что сейчас произошло. Спасибо. Я тронут этой встречей, тронут тем, что вы приехали. И то, что в газете «Во славу Родины» статья получилась. Большое спасибо вам.

# Ветеран войны # общество # Александр Божко # Фотофакт

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