«Я влюбился в это». Белорус оставил престижную работу и стал показывать фокусы с мыльными пузырями. И победил на международном фестивале магии

Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае – Егор Бордак.

Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ

Как вы оставили престижную профессию и подались в волшебники?

Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:

Получилось так: 10 лет назад я побывал во Дворце Республики на концерте родоначальников этого жанра. И мне настолько понравились мыльные пузыри, я влюбился в это и решил сделать свой номер, показать его людям. Были эксперименты с растворами, с реквизитом, ну, где-то через полгода я попробовал сделать свой первый номер.

Это сложное занятие? Легко ли научиться этому?

Егор Бордак:

Всё в практике. Нужно понять физические свойства мыльных пузырей, как они реагируют на окружающую среду, как с ними работать, что нужно делать. Это всё только практика, практика и практика. Надо тренироваться и надо постараться приручить мыльные пузыри.

Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии

Сколько лет вы этим занимаетесь?

Егор Бордак:

Уже 9 лет я занимаюсь только мыльными пузырями.