«Я влюбился в это». Белорус оставил престижную работу и стал показывать фокусы с мыльными пузырями. И победил на международном фестивале магии
Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае – Егор Бордак.
Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ
Как вы оставили престижную профессию и подались в волшебники?
Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:
Получилось так: 10 лет назад я побывал во Дворце Республики на концерте родоначальников этого жанра. И мне настолько понравились мыльные пузыри, я влюбился в это и решил сделать свой номер, показать его людям. Были эксперименты с растворами, с реквизитом, ну, где-то через полгода я попробовал сделать свой первый номер.
Это сложное занятие? Легко ли научиться этому?
Егор Бордак:
Всё в практике. Нужно понять физические свойства мыльных пузырей, как они реагируют на окружающую среду, как с ними работать, что нужно делать. Это всё только практика, практика и практика. Надо тренироваться и надо постараться приручить мыльные пузыри.
Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии
Сколько лет вы этим занимаетесь?
Егор Бордак:
Уже 9 лет я занимаюсь только мыльными пузырями.
Вы недавно выиграли конкурс в Китае. Что за конкурс?
Егор Бордак:
Это был Международный фестиваль магии с большим количеством участников. Были ребята из Аргентины, из Лас-Вегаса был очень серьезный фокусник, были из Барселоны, российские ребята, ну, также и китайцы были.
И вы всех обошли?
Егор Бордак:
Мы вдвоем с мужчиной из Лас-Вегаса, нам дали главный приз. Я стоял с белорусским флагом на открытии, у меня накатывались слезы, я чувствовал себя олимпийским чемпионом.
Легко ли было на конкурсе?
Егор Бордак:
Первых три дня фестиваль посетило 100 тысяч человек – это огромная аудитория. Это огромный парк, люди получали программку фестиваля с участниками, у каждого участника была своя сцена и люди приходили в парк, катались на аттракционах и посещали каждое шоу и на выходе голосовали, опускали бюллетень. Постоянно 4 выступления в день, люди идут и хотят видеть. Ты получается, 20 минут работаешь, потом 10 минут фотографируешься, ты для них – «звезда». Я получал удовольствие.
Куда вы дальше будете двигаться?
Егор Бордак:
Я сейчас репетирую новый номер, уже не пузыри, я хочу остаться в оригинальном жанре, я хочу сделать абсолютно новую вещь, шоу, которое никто не делает. Этим занимается два человека в России только, и я буду первый человек в Беларуси, который это сделает. Следите за новостями. Это два года репетиций у меня идёт, это сложно, но я подхожу к финалу.