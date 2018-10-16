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Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии

16 октября 2018 10:54
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Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.

Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии-1

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае – Егор Бордак.

Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ

Из чего приготовить мыльные пузыри?

Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:
Рецепт для мыльных пузырей, поиграться с детьми. Для них понадобятся: 100 гр моющего средства, 200 гр лучше дистиллированной воды и 100 гр глицерина, который можно купить в любой аптеке.

# Фокусы

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