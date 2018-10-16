Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии

Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.
Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае – Егор Бордак.
Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ
Из чего приготовить мыльные пузыри?
Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:
Рецепт для мыльных пузырей, поиграться с детьми. Для них понадобятся: 100 гр моющего средства, 200 гр лучше дистиллированной воды и 100 гр глицерина, который можно купить в любой аптеке.