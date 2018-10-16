Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии

Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.