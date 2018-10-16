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Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ

16 октября 2018 10:53
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Что делать, если вся жизнь человека – один большой мыльный пузырь? Не спешите сочувствовать – возможно, это исполнившаяся мечта. Именно так вышло с минчанином Егором Бордаком, который оставил престижную работу, чтобы стать обыкновенным волшебником.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае – Егор Бордак.

Делаем мыльные пузыри дома. Простой рецепт от победителя Международного фестиваля магии

Егор Бордак, артист оригинального жанра, обладатель золотой звезды Международного фестиваля магии в Шанхае:
Я могу вам показать пузыри на бокалах и мы их сразу подожжём. Я покажу, какие пузыри бывают. Когда два пузыря сливаются в один и внутри есть дым.

Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ-1

Как горят мыльные пузыри? Невероятные фокусы показали на СТВ-3

Сейчас покажу, как пузырь горит.

Как Егор Бордак будет показывать фокусы с мыльными пузырями? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Фокусы # общество # Егор Бордак # Фотофакт # общество

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