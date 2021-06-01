Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подставить «василькам» плечо готова Россия. Свежие авиамаршруты для «Белавиа» президенты обсудили детально. Новые рейсы белорусы могут ждать не только в Москву и Санкт-Петербург.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что увеличим количество полетов в Питер. Дальше, учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море в районе Сочи, Туапсе, я сразу попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. И еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым.