Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подставить «василькам» плечо готова Россия. Свежие авиамаршруты для «Белавиа» президенты обсудили детально. Новые рейсы белорусы могут ждать не только в Москву и Санкт-Петербург.