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Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань

01 июня 2021 19:41
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 1 июня на большом совещании во Дворце Независимости раскрыл подробности переговоров с Путиным в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подставить «василькам» плечо готова Россия. Свежие авиамаршруты для «Белавиа» президенты обсудили детально. Новые рейсы белорусы могут ждать не только в Москву и Санкт-Петербург.

Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились, что увеличим количество полетов в Питер. Дальше, учитывая, что у нас есть базы отдыха на Черном море в районе Сочи, Туапсе, я сразу попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелета «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань. И еще один нюанс. Это я задал Путину этот вопрос. Украина закрыла для нас небо, так? У нас есть и свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым.

Александр Лукашенко: попросил, чтобы Россия изучила вопрос перелёта «Белавиа» в Сочи, Краснодарский край и Казань-4

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# Авиасообщение # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Ксения Худолей # Фотофакт

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