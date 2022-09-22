В РНПЦ «Кардиология» в декабре откроется корпус гибридной хирургии

Новости Беларуси. Корпус гибридной хирургии откроется в декабре в РНПЦ «Кардиология». На полною мощность проект выйдет к 2024 году. Об этом заявили на Республиканском кардиологическом форуме, который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2022 году кардиологической службе Беларуси исполнилось 45 лет. Наши специалисты во многих направлениях занимают передовые позиции. А белорусских пациентов уже давно не отправляют за рубеж – всевозможные вмешательства на сердце и сосудах выполняют здесь. Первая пересадка одного из важнейших органов прошла в 2009 году. За 13 лет врачи дали новую жизнь 500 пациентам. 75 % из них после трансплантации прожили еще пять лет. По словам специалистов, это хороший результат. Открытие корпуса гибридной хирургии станет очередным прорывом в кардиохирургии.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Это одно из наиболее перспективных направлений в настоящее время во всем мире. То есть гибридная операция позволяет уменьшить строки анестезиологического пособия, нагрузку на органы и системы пациента, и мы имеем возможность иметь более благоприятный послеоперационный период у больного. С моей точки зрения, эти высочайшие технологии подтягивают всю систему здравоохранения под себя. Чтобы выполнять такие вещи, мы должны на среднем уровне, в первичном звене тоже выполнять свою работу очень качественно.

Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:

Данный центр позволит увеличить количество высокотехнологичных операций для жителей не только нашей станы, но и, конечно же, быть более привлекательным для зарубежных граждан. Это совершенно новый подход в кардиохирургии, это возможность развития интервенционной хирургии. И еще важный компонент, чего не было ранее, – это открытие палат интенсивной терапии, которое позволит разгрузить реанимацию и оказать эту помощь нуждающимся.