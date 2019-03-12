«Я упираюсь и вылетаю в лобовое стекло». Мужчине не выдают зарплату из-за ЧП на работе. Разбираемся в конфликте

Новая работа – новые перспективы. Мужчина строил амбициозные планы, устроившись машинистом строительной техники. Но когда пришёл день получки, из обещанной суммы ему не заплатили ни копейки! Максим Казыро обратился за помощью в программу «Добро пожаловаться».

Максим Казыро, машинист:

Он не находился никогда на объекте, видел всегда мою работу прораб. Прораб и подписывал мне все эти часы. По сторонним объектам. Я приезжаю, делаю работу, уезжаю. Документы я не смог нигде подписать. Он говорит: «Я сам всё подпишу». До сегодня я не видел ни одного подписанного документа. Никакой конкретики по поводу дат и сумм мужчине так до сих пор и не озвучили. Зато продолжают кормить «завтраками». Терпение Максима вконец лопнуло, когда работодатель заявил, что денег платить не будет совсем. И аргумент нанимателя железобетонный: работа выполнена из рук вон плохо.

Максим Казыро:

Я у него спрашиваю ещё раз: ты будешь выплачивать зарплату? Он так уклончиво, естественно, он не говорит чётко «нет», но он говорит: тут косяк, вот тут я заплатил, тут я понёс потери, там я понёс потери. Максим из последних сил пытался выбить заработанное, но дальше словесной перепалки дело так и не сдвинулось. Звоним главному инженеру стойкомпании. Максим Казыро:

Дима, у меня часы отработаны. Заплати, пожалуйста.

Дмитрий Кацкель, главный инженер ООО «СТЭС ИНДУСТРИЯ» (по телефону):

Не заработаны деньги по твоей вине. Плюс у меня поломана рукоятка, которую потом меняли. Максим Казыро:

Где она поломана? Что у тебя поломано, Дима? За что обидели машиниста? На предыдущем месте работы Максима помнят. Правда, дать хорошую рекомендацию мужчине никто не спешит. Алексей Яров, заместитель директора ООО «СТЭС ИНДУСТРИЯ»:

Машину он сломал? Сломал. Я могу сказать только одно, я ему напрямую задания не давал, но, по словам, не очень добросовестный работник, во-первых, во-вторых, – не очень ответственный: постоянно за рулём в телефоне. Я знаю только о том, что заказчики им недовольны. Как работник, он меня не устраивал. В договоре, который работодатель заключил, чёрным по белому написано: его вознаграждение составляет 7 рублей за машиночас. На руках у мужчины имеются все необходимые документы. Вот те самые путевые листы с необходимыми отметками.

Наталья Кацкель, директор ООО «СТЭС ИНДУСТРИЯ»:

По договору подряда прописаны определённые условия, по которым выплачивается вознаграждение. Время в путевых листах у него прописано, но есть маленький нюанс. Во время работы по неосторожности (всё документально оформлено) он допустил поломку техники, выбил стекло. Максим Казыро и не отрицает – неприятный инцидент с разбитым стеклом, действительно, произошёл прямо на рабочем месте. Но это не повод лишать его заработка, ради которого он трудился от заката до рассвета. Максим Казыро:

Скорость была 10 км/час. То есть стандартная скорость для передвижения для очистки территории. Я упираюсь и вылетаю в лобовое стекло. Не пробиваю, но бью, и оно трескается. Звоню директору, он оформляет в больницу документы. Может быть, немного моей вины – я не пристегнулся, но я ещё не видел ни одного тракториста, который реально пристегивается. Наталья Кацкель:

Он убытки причинил, он этого не отрицает, следовательно, понятно, что есть страховка, но случай неординарный, он был не пристёгнут на объекте. Мы ждём, когда страховая компания выплатит страховку либо она отвергнет. У нас почему-то наниматель всегда виноват. Люди забывают, что они несут ответственность. У меня был не один такой случай. И если я права, то я права. У работодателя тоже целый ворох обид на нерадивых работников. Правда, это слабое утешение для тех, кому задерживают или вовсе не выплачивают заработную плату. Дмитрий Кацкель:

Сейчас я покажу угрозы, которые он присылает в мой адрес, и я бы хотел, чтобы вы их показали.

К беседе подключается главный инженер предприятия. Он показывает корреспонденту программы «Добро пожаловаться» переписку с обиженным работником и фотографии повреждённой техники. Руководство стройфирмы отмечает: урон, нанесённый Максимом, влетит им в копеечку. И возместить его должен виновный. Наталья Кацкель:

Если что, встретимся в суде. В Городской инспекции по труду и социальной защите заверяют: невыплата заработной платы – серьёзное нарушение, а у пострадавшей стороны на вооружении прописанный законом алгоритм.

Людмила Логвина, начальник отдела надзора за соблюдением законодательства о труде Департамента госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ:

К сожалению, нормы законодательства о труде, которые предусмотрены Трудовым кодексом Республики Беларусь, на обязательства, вытекающие из такого вида договора, не распространяются. Если мы говорим о наличии трудовых правоотношений, основанных на трудовом договоре-контракте, то невыплата заработной платы работнику является существенным нарушением законодательства о труде. Работник имеет возможность взыскать свою задолженность по заработной плате посредством обращения к нотариусу. Заверенный документ нотариусом подлежит предоставлению в органы принудительного исполнения. И судебный исполнитель будет осуществлять принудительное исполнение данного документа. Договор подряда имеет свою специфику и не регулируется нормами трудового законодательства. Но если компания-заказчик нарушает сроки выплаты вознаграждения, пострадавший вправе обратиться с иском в суд. Что и намерен в ближайшее время сделать Максим.