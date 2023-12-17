Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Предложена новая методика для лечения нейробластомы

Новости Беларуси. От идеи до реализации. Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Их разработчики получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году на конкурс поступило более 150 заявок. Самые популярные направления – медицинские науки, сельское хозяйство и информатизация. Лучшим инновационным проектом стала разработка индивидуального компрессионного белья для реабилитации пациентов с рубцовыми изменениями кожи. Среди молодежных проектов первое место занял клеточный продукт для лечения нейробластомы.