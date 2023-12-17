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Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Предложена новая методика для лечения нейробластомы

17 декабря 2023 11:04
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Новости Беларуси. От идеи до реализации. Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Их разработчики получили заслуженные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году на конкурс поступило более 150 заявок. Самые популярные направления – медицинские науки, сельское хозяйство и информатизация. Лучшим инновационным проектом стала разработка индивидуального компрессионного белья для реабилитации пациентов с рубцовыми изменениями кожи. Среди молодежных проектов первое место занял клеточный продукт для лечения нейробластомы.

Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Предложена новая методика для лечения нейробластомы-1

Дмитрий Луцкович, научный сотрудник лаборатории генетических биотехнологий РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Нейробластома на сегодняшний момент одно из самых злокачественных новообразований, которое развивается у деток до двух лет примерно. К сожалению, общая выживаемость таких деток достаточно низкая, поэтому приступили к разработке и внедрению в клиническую практику нового направления – это иммунотерапия. Собственные клетки пациента генетически модернизируются для тотального и точечного уничтожения опухоли в организме пациента. Это будет применяться, я надеюсь, что в течение двух лет мы перейдем уже к полноценным клиническим испытаниям на базе нашего центра детской онкологии.

Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Предложена новая методика для лечения нейробластомы-4

Сергей Шлычков, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Этот конкурс является такой моделирующей площадкой. Меняется и количество заявок, и количество номинаций. В прошлом году мы попробовали объявить дополнительную номинацию. По сути, пригласили всех заинтересованных, их было три. Если можно так сказать, кто заявился на дополнительные номинации, в основном это акселераторы малого и среднего бизнеса. В этом году этих номинаций стало 21. И те, кто заинтересовался этим малым бизнесом инновационным, по сути, стали достаточно крупные предприятия нашей страны.

Лучшие инновационные проекты выбрали в Минске. Предложена новая методика для лечения нейробластомы-7

Среди победителей и призеров конкурса отобраны пять проектов для дальнейшего коммерческого развития.

# Белорусская наука # общество

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