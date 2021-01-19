В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу

Новости Беларуси. Ряды минских спасателей пополнились новобранцами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь профессионального праздника 19 января состоялось торжественное принесение присяги. По традиции мероприятие прошло в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

Всего торжественную присягу принесли 100 новобранцев, в том числе и женщины. Слова поздравления молодым специалистам прозвучали от руководства городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. К пожеланиям присоединились и ветераны службы.