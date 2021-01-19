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В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу

19 января 2021 20:36
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Новости Беларуси. Ряды минских спасателей пополнились новобранцами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В честь профессионального праздника 19 января состоялось торжественное принесение присяги. По традиции мероприятие прошло в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны.

В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу-1

Всего торжественную присягу принесли 100 новобранцев, в том числе и женщины. Слова поздравления молодым специалистам прозвучали от руководства городского управления Министерства по чрезвычайным ситуациям. К пожеланиям присоединились и ветераны службы.

В Минске 100 будущих спасателей приняли присягу-4

Также поддержать новобранцев пришли их родные и близкие. После торжественной церемонии присутствующие возложили венок и цветы к стеле «Минск – город-герой».

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

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